Медведев прилетел в Гавану, где встретится с кубинским руководством

Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время встречи в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване. 3 октября 2019

Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время встречи в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване. 3 октября 2019

ГАВАНА, 3 окт — РИА Новости. Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл с визитом на Кубу, где у него запланированы переговоры с лидером республики Мигелем Диас-Канелем, а также подписание двусторонних соглашений и коммерческих контрактов.

Премьер будет находиться на Кубе два дня. На повестке встречи с Диас-Канелем будут актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества в различных областях. В частности, речь пойдет о взаимодействии Москвы и Гаваны в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной сферах.

Как сообщил ранее первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько, также запланирована церемония запуска бурения компанией "Зарубежнефть" горизонтальной скважины на месторождении "Бока де Харуко" с использованием новых технологий.