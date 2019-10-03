Медведев прилетел в Гавану, где встретится с кубинским руководством

ГАВАНА, 3 окт — РИА Новости. Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл с визитом на Кубу, где у него запланированы переговоры с лидером республики Мигелем Диас-Канелем, а также подписание двусторонних соглашений и коммерческих контрактов.
Премьер будет находиться на Кубе два дня. На повестке встречи с Диас-Канелем будут актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества в различных областях. В частности, речь пойдет о взаимодействии Москвы и Гаваны в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной сферах.
Как сообщил ранее первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько, также запланирована церемония запуска бурения компанией "Зарубежнефть" горизонтальной скважины на месторождении "Бока де Харуко" с использованием новых технологий.
Укрепление стратегического партнерства с Кубой относится к числу внешнеполитических приоритетов России в Латиноамериканском регионе, а визит Медведева "призван придать дополнительный импульс продвижению двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах".