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РИА Новости

Медведев прилетел в Гавану, где встретится с кубинским руководством

14:19 03.10.2019 (обновлено: 16:04 03.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев во время встречи в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване. 3 октября 2019
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время встречи в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване. 3 октября 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время встречи в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване. 3 октября 2019
ГАВАНА, 3 окт — РИА Новости. Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл с визитом на Кубу, где у него запланированы переговоры с лидером республики Мигелем Диас-Канелем, а также подписание двусторонних соглашений и коммерческих контрактов.
Премьер будет находиться на Кубе два дня. На повестке встречи с Диас-Канелем будут актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества в различных областях. В частности, речь пойдет о взаимодействии Москвы и Гаваны в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной сферах.
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Как сообщил ранее первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько, также запланирована церемония запуска бурения компанией "Зарубежнефть" горизонтальной скважины на месторождении "Бока де Харуко" с использованием новых технологий.
Укрепление стратегического партнерства с Кубой относится к числу внешнеполитических приоритетов России в Латиноамериканском регионе, а визит Медведева "призван придать дополнительный импульс продвижению двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах".
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Дмитрий МедведевКубаРоссияВ мире
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