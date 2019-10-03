Прокуратура проведет проверку после происшествия с самолетом на Чукотке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 окт - РИА Новости. Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку после того, как самолет, следовавший из Якутии на Чукотку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в чукотском аэропорту Певека, сообщил РИА Новости транспортный прокурор Магадана Денис Кравцов.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet, следовавший из Якутии на Чукотку, выкатился в аэропорту Певека за пределы взлетно-посадочной полосы левее на пять метров. На борту находились 72 пассажира и шесть членов экипажа. Пассажиров эвакуировали в штатном режиме по основному трапу. В результате ЧП пострадавших нет. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что самолет повреждений не получил.