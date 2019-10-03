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РИА Новости

Прокуратура проведет проверку после происшествия с самолетом на Чукотке

14:17 03.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет "Сухой Суперджет" SSJ100
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолет "Сухой Суперджет" SSJ100 . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 окт - РИА Новости. Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку после того, как самолет, следовавший из Якутии на Чукотку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в чукотском аэропорту Певека, сообщил РИА Новости транспортный прокурор Магадана Денис Кравцов.
Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet, следовавший из Якутии на Чукотку, выкатился в аэропорту Певека за пределы взлетно-посадочной полосы левее на пять метров. На борту находились 72 пассажира и шесть членов экипажа. Пассажиров эвакуировали в штатном режиме по основному трапу. В результате ЧП пострадавших нет. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что самолет повреждений не получил.
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"Магаданской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. В рамках нее будет дана оценка деятельности экстренных служб аэропорта. В части действий членов экипажа авиакомпании "Якутия" проверка будет проводится Якутской транспортной прокуратурой", - сказал Кравцов.
Он уточнил, что самолет принадлежит авиакомпании "Якутия".
К проверке инцидента подключились и следователи. Согласно сообщению дальневосточного СУ на транспорте СК РФ, им предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.
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ЧукоткаSukhoi SuperjetСледственный комитет РФЯкутияПроисшествия
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