В Багдаде продолжились протесты, несмотря на комендантский час

Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде, Ирак. 3 октября 2019

БАГДАД/ДАМАСК, 3 окт – РИА Новости. Демонстрации продолжились в четверг в иракской столице, несмотря на установленный в городе комендантский час.

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в столице страны Багдаде комендантского часа с пяти часов утра четверга на фоне проходящих протестов. Комендантский час введён и в ряде других провинций, закрыты КПП на границе с Ираном.

Сотни людей вышли на улицы в районе Багдада ад-Дора, сообщили очевидцы событий корреспонденту РИА Новости. Согласно их данным, демонстранты жгут автомобильные покрышки, к району беспорядков направлены дополнительные подразделения служб безопасности.

Между тем, телеканал Sky News сообщил со ссылкой на представителя штаба объединенного командования страны Яхью Расула, что многие демонстранты покинули улицы после введения комендантского часа.

"Десять человек погибли на юге Ирака в ночь со среды на четверг: пятеро убиты в городе аль-Имара, еще пятеро – в городе ан-Насирия", - сообщил канал Sky News Arabia со ссылкой на данные источников в иракском минздраве. Медики сообщили также о ранении более 40 человек в аль-Амаре, в том числе пострадавших в результате применения резиновых пуль.

Ранее Верховная комиссия по правам человека в Ираке сообщила о 12 жертвах беспорядков и более 600 раненых с начала протестов в стране.