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РИА Новости

Автомобиль с украинскими силовиками подорвался на мине в Донбассе

14:10 03.10.2019
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Автомобиль с украинскими силовиками подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов.
"В зоне ответственности 53-й бригады ВСУ в районе Зайцево в результате подрыва легкового автомобиля на минно-взрывном устройстве погиб сержант 1994 года рождения, еще двое боевиков получили ранения", - сказал Айгистов.
Поселок Зайцево расположен на линии соприкосновения, на северной окраине Горловки, контролируется ДНР. За время конфликта он неоднократно подвергался обстрелам.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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1 октября, 08:55РИА Новости
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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