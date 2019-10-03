Автомобиль с украинскими силовиками подорвался на мине в Донбассе

ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Автомобиль с украинскими силовиками подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов.

"В зоне ответственности 53-й бригады ВСУ в районе Зайцево в результате подрыва легкового автомобиля на минно-взрывном устройстве погиб сержант 1994 года рождения, еще двое боевиков получили ранения", - сказал Айгистов.

Поселок Зайцево расположен на линии соприкосновения, на северной окраине Горловки, контролируется ДНР. За время конфликта он неоднократно подвергался обстрелам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.