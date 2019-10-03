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РИА Новости

Владелец "112.Украина" и NewsOne заявил о допросе по статьям о терроризме

14:08 03.10.2019
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© Фото : NEWSONEВладелец телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK, депутат Рады Тарас Козак
Владелец телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK, депутат Рады Тарас Козак
© Фото : NEWSONE
Владелец телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK, депутат Рады Тарас Козак. Архивное фото
КИЕВ/МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Владелец телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK, депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной Раде Тарас Козак в четверг заявил, что его допросили по трем статьям: "терроризм", "финансирование терроризма" и "легализация средств, полученных преступным путем".
Ранее Нацсовет по вопросам телерадиовещания решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". Относительно NewsOne регулятор также принял решение о лишении лицензии, дело направлено в суд, который должен решить судьбу телеканала, в отношении ZIK назначена внеплановая проверка.
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"Сегодня меня допрашивали по трем статьям: "Терроризм", "Финансирование терроризма" и "Легализация средств, полученных преступным путем". Сегодня для меня это было новостью. Спрашивали про телемост", - заявил Козак в эфире телеканала "112.Украина".
По его словам, допрос длился около 30 минут. Он также отметил, что это не последний его допрос. "Буду еще ходить", - сказал Козак.
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Ранее Козак сообщил, что его вызывали на допрос в Службу безопасности Украины по обстоятельствам покупки телеканала "112.Украина", также во время допроса речь шла о его предполагаемой государственной измене.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.
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