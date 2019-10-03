Владелец "112.Украина" и NewsOne заявил о допросе по статьям о терроризме

КИЕВ/МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Владелец телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK, депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной Раде Тарас Козак в четверг заявил, что его допросили по трем статьям: "терроризм", "финансирование терроризма" и "легализация средств, полученных преступным путем".

Ранее Нацсовет по вопросам телерадиовещания решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". Относительно NewsOne регулятор также принял решение о лишении лицензии, дело направлено в суд, который должен решить судьбу телеканала, в отношении ZIK назначена внеплановая проверка.

"Сегодня меня допрашивали по трем статьям: "Терроризм", "Финансирование терроризма" и "Легализация средств, полученных преступным путем". Сегодня для меня это было новостью. Спрашивали про телемост", - заявил Козак в эфире телеканала "112.Украина"

По его словам, допрос длился около 30 минут. Он также отметил, что это не последний его допрос. "Буду еще ходить", - сказал Козак.

Ранее Козак сообщил, что его вызывали на допрос в Службу безопасности Украины по обстоятельствам покупки телеканала "112.Украина", также во время допроса речь шла о его предполагаемой государственной измене.