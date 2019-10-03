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РИА Новости

Историк прокомментировал предложение создать новую льготную категорию

14:05 03.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Если в России появится новая льготная категория "жертвы перестройки", то ее нужно будет предоставить всем жителям страны, заявил RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Эксперт отметил, что в эту категорию нужно будет включить людей, проживающих в странах постсоветского пространства. Кроме того, потребуется провести исторический и научный анализ произошедших событий, а также привлечь экспертное сообщество.
"Нужен большой и обстоятельный разговор, общественная дискуссия о роли и месте перестройки и тех событий, которые сопровождали непростой этап в жизни нашего общества", — отметил Шаповалов.
Он подчеркнул, что не стоит формировать список жертв перестройки. Вместо этого эксперт предложил обратить внимание на истории конкретных людей и семей.
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