Донор спермы из США подал в суд на клинику, узнав, что стал отцом 17 детей

Москва, 3 окт — РИА Новости. Ставший отцом 17 детей американец Брюс Клири намерен отсудить у клиники Орегонского университета здоровья более пяти миллионов долларов, сообщает Sky News.
Мужчина обвинил клинику в нарушении условий договора, по которому он соглашался стать биологическим отцом не более чем пятерых детей. Кроме того, Клири настаивает, что клиника нарушила обещание не передавать его биоматериалы женщинам, живущим в штате Орегон. Он утверждает, что как минимум двое его биологических детей учились в одной школе с детьми, которых он воспитывал вместе с женой.
Мужчина заявил, что решил быть донором спермы, чтоб помочь бесплодным парам стать родителями, и надеялся на серьезный подход клиники, но вместо этого столкнулся с "недопустимой безответственностью".
14 октября 2018, 08:00РИА НовостиЧастные доноры семени торгуют биоматериалом тайком от жен