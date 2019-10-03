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РИА Новости

Донор спермы из США подал в суд на клинику, узнав, что стал отцом 17 детей

14:03 03.10.2019 (обновлено: 14:18 03.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В лаборатории. Архивное фото
Москва, 3 окт — РИА Новости. Ставший отцом 17 детей американец Брюс Клири намерен отсудить у клиники Орегонского университета здоровья более пяти миллионов долларов, сообщает Sky News.
Мужчина обвинил клинику в нарушении условий договора, по которому он соглашался стать биологическим отцом не более чем пятерых детей. Кроме того, Клири настаивает, что клиника нарушила обещание не передавать его биоматериалы женщинам, живущим в штате Орегон. Он утверждает, что как минимум двое его биологических детей учились в одной школе с детьми, которых он воспитывал вместе с женой.
Мужчина заявил, что решил быть донором спермы, чтоб помочь бесплодным парам стать родителями, и надеялся на серьезный подход клиники, но вместо этого столкнулся с "недопустимой безответственностью".
Олег Филатов
14 октября 2018, 08:00РИА Новости
Частные доноры семени торгуют биоматериалом тайком от жен
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СШАВ мире
Популярные комментарии
Серьёзный такой моральный ущерб понес человек, аж на 5 млн долларов.
3 октября, 14:13
любовь орлова
2100011
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