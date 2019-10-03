Донор спермы из США подал в суд на клинику, узнав, что стал отцом 17 детей

Мужчина обвинил клинику в нарушении условий договора, по которому он соглашался стать биологическим отцом не более чем пятерых детей. Кроме того, Клири настаивает, что клиника нарушила обещание не передавать его биоматериалы женщинам, живущим в штате Орегон. Он утверждает, что как минимум двое его биологических детей учились в одной школе с детьми, которых он воспитывал вместе с женой.