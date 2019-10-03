Презентация корабля Starship от Илона Маска не впечатлила Рогозина

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Презентация многоразового корабля Starship, на днях проведенная главой SpaceX Илоном Маском, не впечатлила главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

"Смотрел, не впечатляет", - сказал Рогозин журналистам.

По его словам, технические специалисты "Роскосмоса" сказали, что техническая реализуемость проект составляет 20%. "Все остальное - белый шум", - сказал он.

Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Марс и других межпланетных миссий, он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.

В конце сентября Маск продемонстрировал журналистам корабль Starship, полностью собранный неподалеку от деревни Бока-Чика в штате Техас. Он сказал, что первый полет корабля Starship на высоту около 20 километров состоится через 1-2 месяца.