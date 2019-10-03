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РИА Новости

Презентация корабля Starship от Илона Маска не впечатлила Рогозина

14:02 03.10.2019 (обновлено: 15:04 03.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Презентация многоразового корабля Starship, на днях проведенная главой SpaceX Илоном Маском, не впечатлила главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
"Смотрел, не впечатляет", - сказал Рогозин журналистам.
По его словам, технические специалисты "Роскосмоса" сказали, что техническая реализуемость проект составляет 20%. "Все остальное - белый шум", - сказал он.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
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Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Марс и других межпланетных миссий, он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.
В конце сентября Маск продемонстрировал журналистам корабль Starship, полностью собранный неподалеку от деревни Бока-Чика в штате Техас. Он сказал, что первый полет корабля Starship на высоту около 20 километров состоится через 1-2 месяца.
Ранее компания SpaceX успешно испытала прототип корабля Starship: аппарат Starhopper поднялся на высоту 150 метров и совершил вертикальную посадку после продолжавшегося менее минуты полета.
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Илон МаскРоскосмосSpaceXДмитрий РогозинРИА Наука
Популярные комментарии
Раньше он над реализуемостью возврата ступеней смеялся. В результате завод Хруничева банкрот, а Протоны никто не покупает.
3 октября, 16:02
Павел Иванов
710003
Надо же!!! А, ведь, Маск так старался произвести впечатление на Диму.
3 октября, 14:12
Eugene Ivanenko
730000
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