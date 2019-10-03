Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернулись с МКС в аппарате корабля "Союз МС-12"

КОРОЛЕВ (Московская область), 3 окт — РИА Новости. Россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазза аль-Мансури вернулись в корабле "Союз МС-12" с Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция посадки.

Корабль отделился от МКС в 10:37 мск. В 13:06 его двигательная установка включилась на торможение, после чего "Союз" разделился на отсеки, а над спускаемым аппаратом раскрылся парашют.

Овчинин с Хейгом со второй попытки (первый раз не удалось из-за аварии ракеты 11 октября 2018 года) попали на МКС 15 марта 2019 года. Вместе с ними в экипаже была еще одна американка Кристина Кук.

На станции их встретили космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко, астронавт НАСА Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак, которых вскоре сменили россиянин Александр Скворцов, американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.

Двадцать седьмого августа после некоторых неполадок с системой сближения и стыковки к станции причалил "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором" на борту. На Землю он вернулся 7 октября.

Двадцать шестого сентября к станции причалил корабль "Союз МС-15" с россиянином Олегом Скрипочкой, американкой Джессикой Меир и первым астронавтом ОАЭ Хаззой аль-Мансури.

Американка Кук при этом осталась на станции и установит мировой рекорд длительности космического полета среди женщин. Планируется, что она в феврале 2020 года вернется вместе с прибывшими на станцию 21 июля Скворцовым и Пармитано. Таким образом, Кук проведет на станции почти год и побьет рекорд ее соотечественницы Пегги Уитсон, пробывшей в 2016-2017 годах на станции 289 дней.