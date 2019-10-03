Осужденному за избиение DJ Smash Ванкевичу смягчили приговор

Обвиняемые в избиении DJ Smash экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич в суде. Архивное фото

Обвиняемые в избиении DJ Smash экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич в суде

ПЕРМЬ, 3 окт - РИА Новости. Пермский краевой суд отклонил апелляцию на решение нижестоящей инстанции, заменившей отбытие срока в колонии-поселении на ограничение свободы избившему DJ Smash промоутеру Сергею Ванкевичу, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.

В феврале 2018 года в пермском ночном клубе после отказа сделать повторное селфи Андрей Ширман (DJ Smash) был избит двумя приятелями - промоутером Сергеем Ванкевичем и бывшим депутатом законодательного собрания Пермского края Александром Телепневым. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели. Телепнев и Ванкевич были признаны виновными в преступлении и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Для отбытия наказания Ванкевич в октябре 2018 года был отправлен в КП-8 города Соликамска, а Телепнев с января 2019 года - в колонию-поселение № 39 в деревне Мерзляки Оханского района Пермского края.

Как пояснили РИА Новости в краевом суде, в сентябре Ванкевич подал в Соликамский городской суд ходатайство об УДО, в котором ему было отказано.

"Однако суд принял решение о замене срока лишения свободы в колонии-поселении на ограничение свободы", - уточнили в суде.

Представители Ширмана с данным решением не согласились и подали апелляционную жалобу в краевой суд.

"Пермский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения и изменил срок лишения свободы для Ванкевича на ограничение свободы", - добавил собеседник.