Осужденному за избиение DJ Smash Ванкевичу смягчили приговор

ПЕРМЬ, 3 окт - РИА Новости. Пермский краевой суд отклонил апелляцию на решение нижестоящей инстанции, заменившей отбытие срока в колонии-поселении на ограничение свободы избившему DJ Smash промоутеру Сергею Ванкевичу, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.
В феврале 2018 года в пермском ночном клубе после отказа сделать повторное селфи Андрей Ширман (DJ Smash) был избит двумя приятелями - промоутером Сергеем Ванкевичем и бывшим депутатом законодательного собрания Пермского края Александром Телепневым. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели. Телепнев и Ванкевич были признаны виновными в преступлении и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.
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Для отбытия наказания Ванкевич в октябре 2018 года был отправлен в КП-8 города Соликамска, а Телепнев с января 2019 года - в колонию-поселение № 39 в деревне Мерзляки Оханского района Пермского края.
Как пояснили РИА Новости в краевом суде, в сентябре Ванкевич подал в Соликамский городской суд ходатайство об УДО, в котором ему было отказано.
"Однако суд принял решение о замене срока лишения свободы в колонии-поселении на ограничение свободы", - уточнили в суде.
Представители Ширмана с данным решением не согласились и подали апелляционную жалобу в краевой суд.
"Пермский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения и изменил срок лишения свободы для Ванкевича на ограничение свободы", - добавил собеседник.
В марте Свердловский районный суд Перми постановил взыскать солидарно с Ванкевича и Телепнева в пользу Ширмана компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, утраченный доход в размере 10 миллионов 794 тысяч рублей и расходы в палате медицинских услуг в размере 247 тысяч 307 рублей.