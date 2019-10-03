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РИА Новости

Осужденному за избиение DJ Smash Ванкевичу смягчили приговор

14:02 03.10.2019 (обновлено: 15:20 03.10.2019)
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© Фото : ООО "Сеть городских порталов"/ Сетевое издание "59.ру" Обвиняемые в избиении DJ Smash экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич в суде
Обвиняемые в избиении DJ Smash экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич в суде
© Фото : ООО "Сеть городских порталов"/ Сетевое издание "59.ру"
Обвиняемые в избиении DJ Smash экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич в суде. Архивное фото
ПЕРМЬ, 3 окт - РИА Новости. Пермский краевой суд отклонил апелляцию на решение нижестоящей инстанции, заменившей отбытие срока в колонии-поселении на ограничение свободы избившему DJ Smash промоутеру Сергею Ванкевичу, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.
В феврале 2018 года в пермском ночном клубе после отказа сделать повторное селфи Андрей Ширман (DJ Smash) был избит двумя приятелями - промоутером Сергеем Ванкевичем и бывшим депутатом законодательного собрания Пермского края Александром Телепневым. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели. Телепнев и Ванкевич были признаны виновными в преступлении и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.
Оглашение приговора экс-депутату пермского заксобрания и его другу по делу об избиение DJ Smash
26 декабря 2018, 18:38РИА Новости
Избивший DJ Smash экс-депутат не смог обжаловать приговор суда
Для отбытия наказания Ванкевич в октябре 2018 года был отправлен в КП-8 города Соликамска, а Телепнев с января 2019 года - в колонию-поселение № 39 в деревне Мерзляки Оханского района Пермского края.
Как пояснили РИА Новости в краевом суде, в сентябре Ванкевич подал в Соликамский городской суд ходатайство об УДО, в котором ему было отказано.
"Однако суд принял решение о замене срока лишения свободы в колонии-поселении на ограничение свободы", - уточнили в суде.
Представители Ширмана с данным решением не согласились и подали апелляционную жалобу в краевой суд.
"Пермский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения и изменил срок лишения свободы для Ванкевича на ограничение свободы", - добавил собеседник.
В марте Свердловский районный суд Перми постановил взыскать солидарно с Ванкевича и Телепнева в пользу Ширмана компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, утраченный доход в размере 10 миллионов 794 тысяч рублей и расходы в палате медицинских услуг в размере 247 тысяч 307 рублей.
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Александр ТелепневDJ SmashПроисшествия
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