Путин встретился с Алиевым

СОЧИ, 3 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, стороны констатировали позитивную динамику в развитии торгово-экономических отношений.

"Несмотря на то, что была пауза в наших личных контактах, отношения между нашими странами продолжали развиваться и развиваются успешно. Укрепляются торгово-экономические связи, товарооборот составил в прошлом году 2,5 миллиарда долларов", - сказал Путин.

По его мнению, в этом направлении у стран хорошие перспективы. "Имею в виду планы, автором которых является президент Азербайджана. Мы со своей стороны делаем все от нас зависящее, чтобы эти конкретные крупные проекты были реализованы", - добавил Путин, отметив, что над этим также работает двусторонняя межправкомиссия.

"Нам есть необходимость обменяться информацией о том, как складываются отношения по другим направлениям, надеюсь, сегодня все это нам удастся, и вы поучаствуете в интересной общей дискуссии", - добавил российский лидер.

Со своей стороны Алиев поблагодарил российского лидера за возможность встретиться. "Как Вы отметили, мы какое-то время не встречались, точнее четыре месяца. Это достаточно большой срок, учитывая интенсивность наших контактов в прошлом году", - сказал он, напомнив, что годом ранее состоялось четыре встречи. Алиев охарактеризовал российско-азербайджанские отношения, как отношения стратегического партнерства.