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РИА Новости

Путин встретился с Алиевым

14:01 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 3 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, стороны констатировали позитивную динамику в развитии торгово-экономических отношений.
"Несмотря на то, что была пауза в наших личных контактах, отношения между нашими странами продолжали развиваться и развиваются успешно. Укрепляются торгово-экономические связи, товарооборот составил в прошлом году 2,5 миллиарда долларов", - сказал Путин.
По его мнению, в этом направлении у стран хорошие перспективы. "Имею в виду планы, автором которых является президент Азербайджана. Мы со своей стороны делаем все от нас зависящее, чтобы эти конкретные крупные проекты были реализованы", - добавил Путин, отметив, что над этим также работает двусторонняя межправкомиссия.
"Нам есть необходимость обменяться информацией о том, как складываются отношения по другим направлениям, надеюсь, сегодня все это нам удастся, и вы поучаствуете в интересной общей дискуссии", - добавил российский лидер.
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Санкт-Петербурге. 20 июня 2016
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Межгосударственные отношения России и Азербайджана
Со своей стороны Алиев поблагодарил российского лидера за возможность встретиться. "Как Вы отметили, мы какое-то время не встречались, точнее четыре месяца. Это достаточно большой срок, учитывая интенсивность наших контактов в прошлом году", - сказал он, напомнив, что годом ранее состоялось четыре встречи. Алиев охарактеризовал российско-азербайджанские отношения, как отношения стратегического партнерства.
Президент Азербайджана также указал на позитивную динамику в сфере экономики. "Товарооборот растет и в прошлом году, и в этом году. По нашим данным, (на период) до августа (рост составил) где-то более 20%", - сказал он. "Для нас Россия - важнейший партнер, друг, добрый сосед. Мы дорожим этими отношениями. Уверен, сегодняшняя дискуссия будет хорошим вкладом в дальнейшее укрепление наших связей", - заключил собеседник Путина.
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Ильхам АлиевВладимир ПутинРоссияАзербайджанВ мире
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