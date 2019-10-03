Директор опровергла наличие "бойцовского клуба" в московской школе

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Индивидуальную воспитательно-профилактическую работу после конфликта ведут с учениками столичной школы №97, где якобы устроили "бойцовский клуб", сообщила РИА Новости директор школы Ирина Мальчевская, отметив, что у учеников был конфликт, но речи о бойцовском клубе не идет.

Ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили РИА Новости, что после заявления о конфликте в одной из столичных школ проводится проверка. В свою очередь источник сообщил, что речь идет о школе №97, в которой, как ранее писали в СМИ, ученики устраивали бои с денежными ставками.

"В начале сентября за территорией нашей школы между подростками произошел конфликт, в котором принимали участие двое учащихся 5 класса. Мы незамедлительно сообщили о случившемся родителям мальчиков и связались с правоохранительными органами", - сообщила Мальчевская.

Она также отметила, что с учащимися ведётся индивидуальная воспитательная работа.

"В настоящее время мы ведем с ребятами индивидуальную воспитательно-профилактическую работу. Также расследование проводят представители правоохранительных органов", - сказала Мальчевская.

Она подчеркнула, что речи о бойцовском клубе в школе при этом не идёт.