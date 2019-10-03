Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T13:58Z
https://ria.ru/20191003/1559396470.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153169/43/1531694355_561:673:3005:2048_1036x0_80_0_0_43c3a7c08fd8479d6c6a8d4fc5fa1441.jpg
РИА Новости

Директор опровергла наличие "бойцовского клуба" в московской школе

13:58 03.10.2019
439
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Индивидуальную воспитательно-профилактическую работу после конфликта ведут с учениками столичной школы №97, где якобы устроили "бойцовский клуб", сообщила РИА Новости директор школы Ирина Мальчевская, отметив, что у учеников был конфликт, но речи о бойцовском клубе не идет.
Ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили РИА Новости, что после заявления о конфликте в одной из столичных школ проводится проверка. В свою очередь источник сообщил, что речь идет о школе №97, в которой, как ранее писали в СМИ, ученики устраивали бои с денежными ставками.
Полиция
Вчера, 12:58РИА Новости
Полиция и СК проверяют сообщения о "бойцовском клубе" в московской школе
"В начале сентября за территорией нашей школы между подростками произошел конфликт, в котором принимали участие двое учащихся 5 класса. Мы незамедлительно сообщили о случившемся родителям мальчиков и связались с правоохранительными органами", - сообщила Мальчевская.
Она также отметила, что с учащимися ведётся индивидуальная воспитательная работа.
"В настоящее время мы ведем с ребятами индивидуальную воспитательно-профилактическую работу. Также расследование проводят представители правоохранительных органов", - сказала Мальчевская.
Она подчеркнула, что речи о бойцовском клубе в школе при этом не идёт.
"Хотелось бы отметить, что никакого бойцового клуба в стенах школы нет",- сказала директор.
Кадр из видео с дракой подростков
24 сентября, 08:00РИА Новости
В Ленинградской области школьник систематически избивает одноклассников
101031
Обсудить 0
МоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Бокал вина на фоне Крымского моста
Запрещать спиртное в России нельзя, считает сенатор
РИА
Новости
Заседание Верховной рады Украины
Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом
Офицер полиции штата Флорида, США
В США подросток ценой жизни спас пятилетнюю сестру от грабителя
Полиция
Полиция и СК проверяют сообщения о "бойцовском клубе" в московской школе
Лента
новостей
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Спасенного в тувинской тайге мальчика доставили в главную больницу региона
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Омбудсмен рассказала подробности убийства школьницы в Балашихе
Школьные рюкзаки
В московской школе прокомментировали инцидент с издевательствами
Здание Государственной Думы РФ
Историк прокомментировал предложение создать новую льготную категорию
В лаборатории
Донор спермы из США подал в суд на клинику, узнав, что стал отцом 17 детей
Обвиняемые в избиении DJ Smash экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич в суде
Осужденному за избиение DJ Smash Ванкевичу смягчили приговор
Машина полиции. Архивное фото
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Следователи проверят сообщения об издевательствах в московской школе
Сергей Лавров
Лавров отверг обвинения в адрес России о желании внести раскол в ряды ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
Лента новостейМолния