Мэр Ялты ушел в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Депутаты ялтинского горсовета досрочно прекратили полномочия главы администрации города Алексея Челпанова, решение принято на внеочередной сессии в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе горсовета.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что предложил всем главам администраций городов и районов республики сложить полномочия в целях формирования новой команды на местах. Те в свою очередь подали соответствующие заявления в свои советы.
"Принято два кадровых вопроса по линии администрации. Первый – досрочное прекращение полномочий главы администрации города Алексея Челпанова, второй – временное возложение полномочий главы администрации на первого заместителя Ивана Ивановича Имгрунта", - сообщили в пресс-службе.
Челпанов возглавлял администрацию с мая 2018 года.