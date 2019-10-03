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РИА Новости

Два третьеклассника из Саранска сбежали в Чернобыль после просмотра сериала

13:55 03.10.2019 (обновлено: 15:17 03.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКолесо обозрения в заброшенном парке аттракционов на территории зоны отчуждения ЧАЭС
Колесо обозрения в заброшенном парке аттракционов на территории зоны отчуждения ЧАЭС
© РИА Новости / Стрингер
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Двое девятилетних одноклассников из Саранска тайком от родителей отправились в Чернобыль после просмотренного сериала, их нашли полицейские, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Мордовии.
Информация о пропаже двух мальчиков поступила в дежурную часть отдела полиции в Саранске вечером в среду. Как было установлено позже, третьеклассники вернулись домой после школы, переоделись и ушли в неизвестном направлении. Один из них оставил записку, в которой сообщил родителям, что уехал.

"Детей искали всем личным составом управления внутренних дел Саранска. Мальчики из благополучных семей, ранее из дома не убегали. К счастью, родители дали очень четкое описание того, во что были одеты ребята. В результате уже через полтора часа их обнаружили в центре города", — рассказали в пресс-службе ведомства.

При себе у мальчиков были рюкзаки с вещами первой необходимости — одеждой и спичками.
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"Школьники рассказали, что хотели уехать в Чернобыль, потому что на них произвел большое впечатление увиденный сериал. Как именно они будут добираться до украинского города, ребята не придумали, поскольку еще только строили романтические планы. Путешественников вернули родителям после воспитательной беседы с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних", — сообщили в ведомстве.

Сериал "Чернобыль" завоевал "Эмми" в категории "Лучший мини-сериал" на 71-й церемонии вручения награды телеакадемии США. Также он принес создателям награду за сценарий и режиссуру. Пятисерийный проект о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий выходил на телеканале HBO.
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ТуризмтуристыЧернобыльЧернобыльская АЭССаранскОбщество
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