Британия из-за Марса смягчила санкции против России

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Великобритания внесла поправки в "Закон об экспорте", которые снимают некоторые ограничения на сотрудничество с Россией в рамках миссии ExoMars-2020.

Как следует из документа, опубликованного в законодательной базе королевства, изменения коснулись раздела о товарах и технологиях, входящих в Общий военный список Европейского союза.

Поправки разрешают импорт в Россию "некоторых веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых установках, запусков или заправки отдельных спутников, или для испытаний и полетов в рамках миссии ExoMars-2020".

В пояснительной записке указывается, что поставки можно осуществлять только при предварительном согласовании в соответствии с положением об антироссийских санкциях.

В Космическом агентстве Великобритании пока не ответили на вопрос РИА Новости, какие поставки для подготовки экспедиции к Марсу планируются в Россию. Официальный представитель ведомства сообщил, что разбирается в ситуации и даст ответ позже.