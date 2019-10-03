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РИА Новости

Британия из-за Марса смягчила санкции против России

13:55 03.10.2019 (обновлено: 16:43 03.10.2019)
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© AFP 2019 / Ben StansellПрототип британского марсохода Rosalind Franklin ExoMars
Прототип британского марсохода Rosalind Franklin ExoMars
© AFP 2019 / Ben Stansell
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Великобритания внесла поправки в "Закон об экспорте", которые снимают некоторые ограничения на сотрудничество с Россией в рамках миссии ExoMars-2020.
Как следует из документа, опубликованного в законодательной базе королевства, изменения коснулись раздела о товарах и технологиях, входящих в Общий военный список Европейского союза.
Поправки разрешают импорт в Россию "некоторых веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых установках, запусков или заправки отдельных спутников, или для испытаний и полетов в рамках миссии ExoMars-2020".
В пояснительной записке указывается, что поставки можно осуществлять только при предварительном согласовании в соответствии с положением об антироссийских санкциях.
В Космическом агентстве Великобритании пока не ответили на вопрос РИА Новости, какие поставки для подготовки экспедиции к Марсу планируются в Россию. Официальный представитель ведомства сообщил, что разбирается в ситуации и даст ответ позже.
Запуск станции ExoMars-2020 планируется на конец июля 2020 года. Миссия состоит из европейского перелетного и российского десантного модулей, а также российского посадочного модуля "Казачок" и европейского марсохода Rosalind Franklin. Посадка на Марс запланирована на март 2021 года.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
2 октября, 02:30РИА Новости
Порошенко предрек снятие санкций с России из-за "формулы Штайнмайера"
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