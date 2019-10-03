Парашют возвращающегося с МКС корабля "Союз МС-12" раскрылся

"Союз МС-12" с россиянином Алексеем Овчининым, американцем Ником Хейгом и первым астронавтом ОАЭ Хаззой аль-Мансури отчалил от Международной космической станции в 10.37 мск. Посадка ожидается в 145 километрах от города Жезказган в казахстанской степи в 14.00 мск.

За время, пока "Союз МС-12" находился в составе МКС, космонавты приняли грузовые корабли "Прогресс МС-11", "Прогресс МС-12", Cygnus NG-11 и Konotouri-8, встречали экипажи кораблей "Союз МС-13" и "Союз МС-15", а также работали с антропоморфными роботом "Фёдором", который стартовал на "Союзе МС-14" 22 августа и после неполадок системы сближения и стыковки причалил к станции 27 августа.