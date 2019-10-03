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РИА Новости

Лавров отверг обвинения в адрес России о желании внести раскол в ряды ЕС

13:53 03.10.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовСергей Лавров
Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия остается открытой к честному, равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения государствами и интеграционными объединениями, обвинения в попытках внести раскол в ряды Евросоюза не соответствуют действительности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью арабоязычным СМИ, размещенном на сайте МИД.
По словам министра, в рамках развернутой против России масштабной информационной кампании Москву обвиняют во всех "смертных грехах", включая попытки внести раскол в ряды Евросоюза или, например, ослабить так называемую "евроатлантическую солидарность". "Это не соответствует действительности. Мы такими категориями не мыслим. Не в наших правилах выкручивать партнерам руки, ставить их перед выбором "с нами или против нас", тем более вмешиваться в их внутренние дела", - сказал он.
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"Те, кто нас в чем-то обвиняет, должны перестать играть в геополитические игры "с нулевой суммой", делить регионы на сферы влияния и начать, наконец, руководствоваться закрепленными в Уставе ООН общепринятыми правилами межгосударственного общения", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что Россия была и остается открытой к честному, равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения государствами и интеграционными объединениями. "Каждый зарубежный партнер для нас самоценен. Это касается и Евросоюза – нашего соседа, с которым мы к тому же поддерживаем разветвленные торгово-экономические связи", - указал Лавров.
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