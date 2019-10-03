Лавров отверг обвинения в адрес России о желании внести раскол в ряды ЕС

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия остается открытой к честному, равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения государствами и интеграционными объединениями, обвинения в попытках внести раскол в ряды Евросоюза не соответствуют действительности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью арабоязычным СМИ, размещенном на сайте МИД.

По словам министра, в рамках развернутой против России масштабной информационной кампании Москву обвиняют во всех "смертных грехах", включая попытки внести раскол в ряды Евросоюза или, например, ослабить так называемую "евроатлантическую солидарность". "Это не соответствует действительности. Мы такими категориями не мыслим. Не в наших правилах выкручивать партнерам руки, ставить их перед выбором "с нами или против нас", тем более вмешиваться в их внутренние дела", - сказал он.

"Те, кто нас в чем-то обвиняет, должны перестать играть в геополитические игры "с нулевой суммой", делить регионы на сферы влияния и начать, наконец, руководствоваться закрепленными в Уставе ООН общепринятыми правилами межгосударственного общения", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.