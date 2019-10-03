Сбербанк подтвердил, что произошла утечка данных части клиентов

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сбербанк на данный момент подтвердил утечку в интернет данных по картам только 200 клиентов, но и их средства в безопасности, говорится в сообщении банка.

Ранее в четверг Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Банк проводит служебное расследование, основной версией назвал умышленные преступные действия сотрудника - внешнее проникновение в базу данных невозможно из-за ее изолированности.

"В интернет действительно попали технические данные по учетным записям кредитных карт. На данный момент подтверждена утечка записей по кредитным картам 200 клиентов. Информация о возможно большем масштабе утечки сейчас проверяется службой безопасности и на текущий момент не подтверждена", - сообщил Сбербанк на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

"Средства на кредитных картах всех наших клиентов, включая тех, чьи данные попали в сеть, в безопасности. Учетные записи по кредитным картам не позволяют мошенникам что-либо украсть: там нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка. Кроме того, системы антифрода банка предотвращают мошеннические операции в регулярном режиме", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что основной версией проводимого сейчас внутреннего расследования являются "преступные действия одного из немногих сотрудников с правами администратора".