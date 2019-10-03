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РИА Новости

Сбербанк подтвердил, что произошла утечка данных части клиентов

13:53 03.10.2019 (обновлено: 14:10 03.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновСтенд Сбербанка
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
Стенд Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сбербанк на данный момент подтвердил утечку в интернет данных по картам только 200 клиентов, но и их средства в безопасности, говорится в сообщении банка.
Ранее в четверг Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Банк проводит служебное расследование, основной версией назвал умышленные преступные действия сотрудника - внешнее проникновение в базу данных невозможно из-за ее изолированности.
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Глава АРБ объяснил, как действовать после утечки личных данных из СбербанкаСбербанк начал расследовать возможную кражу личных данных клиентов после соответствующих сообщений СМИ. В интервью радио Sputnik президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян рассказал о положительных сторонах подобных происшествий.
"В интернет действительно попали технические данные по учетным записям кредитных карт. На данный момент подтверждена утечка записей по кредитным картам 200 клиентов. Информация о возможно большем масштабе утечки сейчас проверяется службой безопасности и на текущий момент не подтверждена", - сообщил Сбербанк на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Средства на кредитных картах всех наших клиентов, включая тех, чьи данные попали в сеть, в безопасности. Учетные записи по кредитным картам не позволяют мошенникам что-либо украсть: там нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка. Кроме того, системы антифрода банка предотвращают мошеннические операции в регулярном режиме", - отмечается в сообщении.
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В нем уточняется, что основной версией проводимого сейчас внутреннего расследования являются "преступные действия одного из немногих сотрудников с правами администратора".
Сбербанк принес извинения за возникшую ситуацию и пообещал держать в курсе расследования.
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