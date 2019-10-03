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РИА Новости
Культура

Звезда "Острых козырьков" отреагировал на слухи о роли Джеймса Бонда

14:48 03.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОдесский международный кинофестиваль. День второй
Одесский международный кинофестиваль. День второй
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Звезда "Острых козырьков" Киллиан Мерфи рассказал, что ему "льстят" слухи о том, что он может стать следующим Джеймсом Бондом, сообщает NME.
Ирландский актер постоянно присутствует в списках потенциальных претендентов на роль знаменитого агента наравне с Идрисом Эльбой, Джеймсом Нортоном и Томом Хиддлстоном.
Внучатая племянница Яна Флеминга назвала Мерфи одним из вероятных кандидатов.
Мерфи подчеркнул, что для него "большой комплимент" получить подобную поддержку: "Мне очень льстит участие в этой дискуссии, но я думаю, что следующий Бонд должен быть женщиной".
Ранее сообщалось, что новым агентом 007 может стать Лашана Линч, снявшаяся в фантастическом боевике "Капитан Марвел". Для Дэниела Крейга фильм "Не время умирать", премьера которого запланирована на апрель 2020 года, станет последней лентой бондианы.
Кадр из фильма 007: Спектр
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КультураКино и сериалыНовости культурыКиллиан МерфиЯн ФлемингДэниел Крейг
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