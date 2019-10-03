Звезда "Острых козырьков" отреагировал на слухи о роли Джеймса Бонда

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Звезда "Острых козырьков" Киллиан Мерфи рассказал, что ему "льстят" слухи о том, что он может стать следующим Джеймсом Бондом, . Звезда "Острых козырьков" Киллиан Мерфи рассказал, что ему "льстят" слухи о том, что он может стать следующим Джеймсом Бондом, сообщает NME.

Ирландский актер постоянно присутствует в списках потенциальных претендентов на роль знаменитого агента наравне с Идрисом Эльбой, Джеймсом Нортоном и Томом Хиддлстоном.

Внучатая племянница Яна Флеминга назвала Мерфи одним из вероятных кандидатов.

Мерфи подчеркнул, что для него "большой комплимент" получить подобную поддержку: "Мне очень льстит участие в этой дискуссии, но я думаю, что следующий Бонд должен быть женщиной".