Звезда "Острых козырьков" отреагировал на слухи о роли Джеймса Бонда

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Звезда "Острых козырьков" Киллиан Мерфи рассказал, что ему "льстят" слухи о том, что он может стать следующим Джеймсом Бондом, сообщает NME.
Ирландский актер постоянно присутствует в списках потенциальных претендентов на роль знаменитого агента наравне с Идрисом Эльбой, Джеймсом Нортоном и Томом Хиддлстоном.
Внучатая племянница Яна Флеминга назвала Мерфи одним из вероятных кандидатов.
Мерфи подчеркнул, что для него "большой комплимент" получить подобную поддержку: "Мне очень льстит участие в этой дискуссии, но я думаю, что следующий Бонд должен быть женщиной".
Ранее сообщалось, что новым агентом 007 может стать Лашана Линч, снявшаяся в фантастическом боевике "Капитан Марвел". Для Дэниела Крейга фильм "Не время умирать", премьера которого запланирована на апрель 2020 года, станет последней лентой бондианы.
30 сентября, 15:14КультураДэниел Крейг отметил завершение съемок в фильмах о Джеймсе Бонде