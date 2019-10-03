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РИА Новости
Война в Сирии

Удары Израиля по Сирии дестабилизируют ситуацию, заявил Лавров

13:51 03.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Удары Израиля по Сирии дестабилизируют обстановку, Москва настаивает, что САР не должна становиться ареной для сведения счетов, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается произвольных воздушных ударов Израиля по сирийской территории, то мы никогда не скрывали негативного отношения к подобным действиям, которые дополнительно дестабилизируют обстановку, могут привести к эскалации и даже выходу ситуации из-под контроля", - заявил глава МИД России в интервью арабоязычным СМИ, размещенном на сайте МИД РФ.
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
16 сентября, 23:01РИА Новости
Российский посол назвал удары Израиля по Сирии неприемлемыми
По его словам, "Сирия не должна превращаться в объект чьих-то планов и площадку для "сведения счетов"".
Главной задачей всех ответственных сил должна быть помощь в возвращении мира на сирийскую землю, добавил министр.
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Война в СирииСергей ЛавровСирияВ мире
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