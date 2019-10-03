Удары Израиля по Сирии дестабилизируют ситуацию, заявил Лавров

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Удары Израиля по Сирии дестабилизируют обстановку, Москва настаивает, что САР не должна становиться ареной для сведения счетов, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается произвольных воздушных ударов Израиля по сирийской территории, то мы никогда не скрывали негативного отношения к подобным действиям, которые дополнительно дестабилизируют обстановку, могут привести к эскалации и даже выходу ситуации из-под контроля", - заявил глава МИД России в интервью арабоязычным СМИ, размещенном на сайте МИД РФ.

По его словам, "Сирия не должна превращаться в объект чьих-то планов и площадку для "сведения счетов"".