Суд отказал в УДО экс-главе Копейска Истомину

ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт - РИА Новости. Суд в четверг отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшему главе города Копейск Челябинской области Вячеславу Истомину, осужденному в 2017 году к 4,5 годам колонии за получение взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Копейского городского суда.

"Сегодня Копейским городским судом в удовлетворении ходатайства Истомину было отказано", - сказала собеседница агентства. Она не уточнила, в связи с чем осужденному было отказано в УДО.

Как сообщало следственное управление СК по региону, глава Копейска Вячеслав Истомин был задержан 25 июля 2016 года. Подозреваемый, являясь главой Копейского городского округа, получил взятки на общую сумму не менее 2 миллионов рублей за совершение действий, входящих в круг его должностных полномочий, считает следствие. В отношении Истомина возбудили уголовное дело по статье "получение взятки в крупном и особо крупном размерах", он находился под домашним арестом.

Приговором Копейского горсуда в июне 2017 года Истомин был осужден к четырем годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в размере 5 миллионов рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Истомин был взят под стражу в зале суда.