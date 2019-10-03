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РИА Новости

Суд отказал в УДО экс-главе Копейска Истомину

13:46 03.10.2019
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© Фото : Администрация Копейского городского округаВячеслав Истомин
Вячеслав Истомин
© Фото : Администрация Копейского городского округа
Вячеслав Истомин. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт - РИА Новости. Суд в четверг отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшему главе города Копейск Челябинской области Вячеславу Истомину, осужденному в 2017 году к 4,5 годам колонии за получение взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Копейского городского суда.
"Сегодня Копейским городским судом в удовлетворении ходатайства Истомину было отказано", - сказала собеседница агентства. Она не уточнила, в связи с чем осужденному было отказано в УДО.
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Как сообщало следственное управление СК по региону, глава Копейска Вячеслав Истомин был задержан 25 июля 2016 года. Подозреваемый, являясь главой Копейского городского округа, получил взятки на общую сумму не менее 2 миллионов рублей за совершение действий, входящих в круг его должностных полномочий, считает следствие. В отношении Истомина возбудили уголовное дело по статье "получение взятки в крупном и особо крупном размерах", он находился под домашним арестом.
Приговором Копейского горсуда в июне 2017 года Истомин был осужден к четырем годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в размере 5 миллионов рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Истомин был взят под стражу в зале суда.
По данным горсуда, в августе 2019 года в суд поступило ходатайство Истомина об условно-досрочном освобождении.
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