В Нижнем Новгороде мужчина обстрелял из ружья машины во дворе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Пьяный житель Нижнего Новгорода устроил стрельбу по припаркованным во дворе автомобилям из охотничьего ружья, он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел вечером в среду на улице Академика Сахарова в Приокском районе. Фотографии автомобилей с разбитыми от выстрелов стеклами размещены в тематической группе в социальной сети " ВКонтакте ".

"В полицию обратились двое жителей Приокского района, которые сообщили о том, что обнаружили повреждения на принадлежащих им автомобилях, припаркованных во дворе одного из домов по улице Академика Сахарова. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что повреждения автомобили получили в результате выстрелов, производившихся из окна одного из домов", - рассказали в пресс-службе ГУМВД по Нижегородской области.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в стрельбе - соседа потерпевших по дому, он был пьян.