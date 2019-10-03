В Нижнем Новгороде мужчина обстрелял из ружья машины во дворе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Пьяный житель Нижнего Новгорода устроил стрельбу по припаркованным во дворе автомобилям из охотничьего ружья, он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел вечером в среду на улице Академика Сахарова в Приокском районе. Фотографии автомобилей с разбитыми от выстрелов стеклами размещены в тематической группе в социальной сети "ВКонтакте".
"В полицию обратились двое жителей Приокского района, которые сообщили о том, что обнаружили повреждения на принадлежащих им автомобилях, припаркованных во дворе одного из домов по улице Академика Сахарова. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что повреждения автомобили получили в результате выстрелов, производившихся из окна одного из домов", - рассказали в пресс-службе ГУМВД по Нижегородской области.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в стрельбе - соседа потерпевших по дому, он был пьян.
"Сотрудники полиции изъяли у мужчины ружье, на которое было разрешение, а также гильзы и патроны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения для задержанного", - добавили в пресс-службе регионального управления МВД.