Лавров рассказал об ожиданиях от визита Путина в Саудовскую Аравию

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию придаст мощный дополнительный импульс двустороннему партнерству, поможет перевести его на новый уровень, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

В конце сентября посол Саудовской Аравии в РФ Раид бин Халид сообщил РИА Новости, что визит российского президента в королевство состоится ориентировочно через две недели.

"Убежден, что российско-саудовская встреча на высшем уровне придаст мощный дополнительный импульс нашему многогранному партнерству, послужит его переводу на новый уровень, укрепит взаимопонимание между двумя народами", - сказал Лавров в интервью арабоязычным СМИ, опубликованном на сайте министерства.

Глава МИД РФ напомнил, что Россия и Саудовская Аравия – сторонники решительной борьбы с терроризмом.

"О том, какое горе и разрушения несет экстремистская идеология, мы знаем не понаслышке, а потому никогда не станем лукавить, делить радикалов на "своих" и "чужих", использовать их в корыстных целях", - отметил он.

Говоря об экономическом сотрудничестве двух стран, российский министр высказал мнение о том, что сохраняется значительный потенциал роста в таких областях, как промышленность, энергетика, сельское хозяйство, инфраструктура, транспорт, природные ресурсы и передовые технологии.