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РИА Новости

Лавров рассказал об ожиданиях от визита Путина в Саудовскую Аравию

13:42 03.10.2019
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© страница МИД России в FacebookВыступление Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Выступление Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
© страница МИД России в Facebook
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию придаст мощный дополнительный импульс двустороннему партнерству, поможет перевести его на новый уровень, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
В конце сентября посол Саудовской Аравии в РФ Раид бин Халид сообщил РИА Новости, что визит российского президента в королевство состоится ориентировочно через две недели.
"Убежден, что российско-саудовская встреча на высшем уровне придаст мощный дополнительный импульс нашему многогранному партнерству, послужит его переводу на новый уровень, укрепит взаимопонимание между двумя народами", - сказал Лавров в интервью арабоязычным СМИ, опубликованном на сайте министерства.
Глава МИД РФ напомнил, что Россия и Саудовская Аравия – сторонники решительной борьбы с терроризмом.
"О том, какое горе и разрушения несет экстремистская идеология, мы знаем не понаслышке, а потому никогда не станем лукавить, делить радикалов на "своих" и "чужих", использовать их в корыстных целях", - отметил он.
Министр энергетики РФ Александр Новак
2 октября, 19:14РИА Новости
Россия и Саудовская Аравия обсудили взаимодействие в энергетической сфере
Говоря об экономическом сотрудничестве двух стран, российский министр высказал мнение о том, что сохраняется значительный потенциал роста в таких областях, как промышленность, энергетика, сельское хозяйство, инфраструктура, транспорт, природные ресурсы и передовые технологии.
"В общий актив следует занести плотную координацию по ситуации на мировом рынке нефти", - добавил он.
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Сергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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