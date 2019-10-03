Модуль "Наука" на МКС введут в эксплуатацию в начале 2021 года

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет введен в эксплуатацию в феврале 2021 года, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин журналистам при посещении Центра Хруничева.

"Запуск стоит на ноябрь 2020 года. После этого потребуется 10 выходов в открытый космос наших космонавтов. Ввод в эксплуатацию - в феврале 2021 года", - сказал он.

По его словам, для необходимого количества выходов Роскосмос закажет дополнительные скафандры.

Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было решено сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, но потом по различным причинам неоднократно откладывали.

В модуле "Наука" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта (каюты для двух космонавтов находятся в модуле "Звезда"), а также второй туалет российского сегмента станции (один туалет есть в модуле "Звезда").

Как рассказал Рогозин, в январе модуль будет отправлен на космодром Байконур. По его словам, получено заключение Центра Келдыша и АО "Композит" о том, что штатные баки модуля "Наука" выдержат полет.

Планируется, что модуль будет лететь к МКС после отделения от ракеты на своих двигателях, которые будут "питаться" топливом от баков. Ранее баки очищали от грязи, которая была в них обнаружена в 2013 году.

Кроме того, по словам Рогозина, на днях утвержден план-график подготовки к запуску. Во время подготовки к запуску ожидаются технические проблемы, которые будут устраняться на месте.

"Мы ожидаем проблемы, связанные с частью приборов, но мы к этому готовы", - сказал он.