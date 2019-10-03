Власти Удмуртии закупили инсулин диабетикам на 200 миллионов рублей

УФА, 3 окт - РИА Новости. Власти Удмуртии в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" закупили инсулин на сумму свыше 200 миллионов рублей, больные диабетом получают жизненно важное лекарство бесплатно в аптеках региона, сообщили в пресс-службе главы республики.

"В Удмуртии закуплена вторая партия препаратов инсулина и таблетированных сахароснижающих лекарственных препаратов для обеспечения больных диабетом пациентов. На IV квартал 2019 года произведены поставки сахароснижающих лекарственных препаратов на сумму 73,36 миллиона рублей. Уже ведётся бесплатная выдача препаратов в аптеках республики", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

По данным ведомства, "всего в 2019 году за счёт средств республиканского бюджета закуплены инсулин и сахароснижающие лекарственные препараты на сумму 205,6 миллиона рублей".

"По инициативе главы Удмуртии правительством региона выделены дополнительные финансовые средства для закупки лекарственных препаратов и средств контроля для льготных категорий граждан", - говорится в сообщении пресс-службы.