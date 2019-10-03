Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T13:41Z
https://ria.ru/20191003/1559395348.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151119/01/1511190169_0:199:4256:2593_1036x0_80_0_0_10a585b195a56fbb24b7835388a55abc.jpg
РИА Новости

Власти Удмуртии закупили инсулин диабетикам на 200 миллионов рублей

13:41 03.10.2019
10
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИнсулин в ампулах
Инсулин в ампулах
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
УФА, 3 окт - РИА Новости. Власти Удмуртии в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" закупили инсулин на сумму свыше 200 миллионов рублей, больные диабетом получают жизненно важное лекарство бесплатно в аптеках региона, сообщили в пресс-службе главы республики.

"В Удмуртии закуплена вторая партия препаратов инсулина и таблетированных сахароснижающих лекарственных препаратов для обеспечения больных диабетом пациентов. На IV квартал 2019 года произведены поставки сахароснижающих лекарственных препаратов на сумму 73,36 миллиона рублей. Уже ведётся бесплатная выдача препаратов в аптеках республики", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

По данным ведомства, "всего в 2019 году за счёт средств республиканского бюджета закуплены инсулин и сахароснижающие лекарственные препараты на сумму 205,6 миллиона рублей".
"По инициативе главы Удмуртии правительством региона выделены дополнительные финансовые средства для закупки лекарственных препаратов и средств контроля для льготных категорий граждан", - говорится в сообщении пресс-службы.
Символика Петербургского международного экономического форума 2019
6 июня, 14:04Петербургский международный экономический форум
Россия и Венесуэла заключили соглашение о поставках и производстве инсулина
Отмечается, что "одна из ключевых задач национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, - это доступная, современная и качественная медицина для всех жителей, снижение смертности трудоспособного населения, смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний".
000000
Обсудить 0
Удмуртская республикаУдмуртия
Рекомендуем
В Омске открылась экологичная станция для заправки автобусов газом
В Омске открылась экологичная станция для заправки автобусов газом
РИА
Новости
Фотограф
"Аэрофлот" проводит фотоконкурс "Россия удивляет"
Руденя проверил ход работ на объектах дорожного ремонта в Твери
Руденя проверил ход работ на объектах дорожного ремонта в Твери
Процесс производства российских банкнот
Владимирские депутаты и "Русклимат" обсудили продление налоговых льгот
Лента
новостей
ж/д колеса
ИНТЕРПАЙП и БЕЛАЗ заключили соглашение о поставках ж/д колес
Виды Тюмени
Два детсада открыли в Тюмени в рамках нацпроекта
Свиньи в стойле на мясоперерабатывающем комбинате Кубань в Краснодарском крае
Перерабатывающие компании Кубани произвели продукцию на 200 млрд рублей
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Калужские власти уделяют первостепенное внимание безопасности населения
Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898г.) на улице Кузнецкий мост
ВТБ Лизинг вновь назван Лизинговой компанией года
Посевная и весенние полевые работы
Банк в Можайске могут оштрафовать за нарушения в использовании сельхозземли
Казбек Коков
Парламент Кабардино-Балкарии избрал Казбека Кокова главой региона
Самолечение может быть не только не эффективно, но и опасно
На Урале осудили бизнесмена за незаконный оборот онкопрепаратов
Лабораторные исследования в онкологическом диспансере
В Пензенской области открыли центр амбулаторной онкологической помощи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
Лента новостейМолния