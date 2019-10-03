Депутат Рады требует публикации стенограмм разговоров Зеленского с Путиным

КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Депутат от фракции "Европейской солидарности" в Верховной раде Алексей Гончаренко потребовал от офиса президента опубликовать стенограммы телефонных разговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы выяснить, влияла ли Москва на Киев в вопросе согласования "формулы Штайнмайера".

Контактная группа по Донбассу ранее согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что согласившись на "формулу Штайнмайера" по проведению выборов в Донбассе, Киев добровольно отказался от плана по выполнению Минских соглашений.