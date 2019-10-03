Депутат Рады требует публикации стенограмм разговоров Зеленского с Путиным

КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Депутат от фракции "Европейской солидарности" в Верховной раде Алексей Гончаренко потребовал от офиса президента опубликовать стенограммы телефонных разговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы выяснить, влияла ли Москва на Киев в вопросе согласования "формулы Штайнмайера".
Телефонные разговоры Путина и Зеленского состоялись в июле, а также в начале сентября. Главы государств обсуждали освобождение осужденных и задержанных лиц.
"Телефонные переговоры между Путиным и Зеленским должны быть опубликованы! В связи с тем, что Украина подписала так называемую "формулу Штайнмайера", обратился к главе офиса президента Андрею Богдану с просьбой предоставить стенограммы телефонных переговоров Путина и Зеленского, чтобы определить, было ли влияние со стороны президента РФ на решение Украины подписывать эти документы в Минске", - написал Гончаренко в Twitter.
Due to the fact that Ukraine signed the so-called “Steinmeier formula”, I asked the head of the President’s Office, Andrei Bogdan, to publish transcripts of telephone conversations between Putin and Zelensky to determine whether there was any influence on Ukraine from Russia. pic.twitter.com/ibG6zPi02t— Oleksiy Goncharenko (@AlexGon4arenko) 3 октября 2019 г.
Контактная группа по Донбассу ранее согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что согласившись на "формулу Штайнмайера" по проведению выборов в Донбассе, Киев добровольно отказался от плана по выполнению Минских соглашений.