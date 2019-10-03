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РИА Новости

Депутат Рады требует публикации стенограмм разговоров Зеленского с Путиным

13:38 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Депутат от фракции "Европейской солидарности" в Верховной раде Алексей Гончаренко потребовал от офиса президента опубликовать стенограммы телефонных разговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы выяснить, влияла ли Москва на Киев в вопросе согласования "формулы Штайнмайера".
Телефонные разговоры Путина и Зеленского состоялись в июле, а также в начале сентября. Главы государств обсуждали освобождение осужденных и задержанных лиц.
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Путин всегда готов к тому, что его разговор могут опубликовать
"Телефонные переговоры между Путиным и Зеленским должны быть опубликованы! В связи с тем, что Украина подписала так называемую "формулу Штайнмайера", обратился к главе офиса президента Андрею Богдану с просьбой предоставить стенограммы телефонных переговоров Путина и Зеленского, чтобы определить, было ли влияние со стороны президента РФ на решение Украины подписывать эти документы в Минске", - написал Гончаренко в Twitter.
Контактная группа по Донбассу ранее согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что согласившись на "формулу Штайнмайера" по проведению выборов в Донбассе, Киев добровольно отказался от плана по выполнению Минских соглашений.
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"Формула Штайнмайера"Алексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
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