Кремлевский комбинат питания накормит участников приема ко Дню полиции

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. "Комбинат питания "Кремлевский" обеспечит МВД России провизией для проведения торжественного приема в День полиции, соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.
"Определить федеральное государственное бюджетное учреждение "Комбинат питания "Кремлевский" управления делами президента Российской Федерации единственным исполнителем осуществляемой МВД России в 2019 году закупки услуг по организации и проведению торжественного приема в честь Дня сотрудника внутренних дел Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения.
Согласно документу, контракт с комбинатом заключается до 31 декабря 2019 года. Профессиональный праздник сотрудников МВД отмечается 10 ноября.
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