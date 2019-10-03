Кремлевский комбинат питания накормит участников приема ко Дню полиции

"Определить федеральное государственное бюджетное учреждение "Комбинат питания "Кремлевский" управления делами президента Российской Федерации единственным исполнителем осуществляемой МВД России в 2019 году закупки услуг по организации и проведению торжественного приема в честь Дня сотрудника внутренних дел Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения.