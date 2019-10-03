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РИА Новости

Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице

13:41 03.10.2019 (обновлено: 17:55 03.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМашина полиции. Архивное фото
Машина полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Погибшая в подмосковной Балашихе школьница дружила со своим предполагаемым убийцей с детства. Об этом рассказала РЕН ТВ одноклассница девочки.
"Она во вторник ушла, и все, мы больше не общались. Насчет отношений между ними — не знаю, встречались они или нет. Скорее всего, как друзья общались. Дружили с детства", — пояснила она.
Ранее в Балашихе задержали подростка, подозреваемого в убийстве девочки из параллельного класса. Тело школьницы нашли в заброшенном здании в микрорайоне Заря.
На допросе молодой человек признался, что убил свою жертву после ссоры. Возбуждено уголовное дело.
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Вчера, 13:03РИА Новости
СМИ опубликовали видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Балашихе
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