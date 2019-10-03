Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Погибшая в подмосковной Балашихе школьница дружила со своим предполагаемым убийцей с детства. Об этом рассказала РЕН ТВ одноклассница девочки.
"Она во вторник ушла, и все, мы больше не общались. Насчет отношений между ними — не знаю, встречались они или нет. Скорее всего, как друзья общались. Дружили с детства", — пояснила она.
Ранее в Балашихе задержали подростка, подозреваемого в убийстве девочки из параллельного класса. Тело школьницы нашли в заброшенном здании в микрорайоне Заря.
На допросе молодой человек признался, что убил свою жертву после ссоры. Возбуждено уголовное дело.