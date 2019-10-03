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РИА Новости
Война в Сирии

МИД ожидает, что Трамп выполнит обещание о выводе войск США из Сирии

13:31 03.10.2019 (обновлено: 13:37 03.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что США выполнят обещание, которое президент Дональд Трамп дал в декабре 2018 года, о выводе американских военнослужащих из Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня, когда основные силы ИГИЛ* в Сирии разгромлены, возникают вопросы относительно цели сохраняющегося американского присутствия на сирийской земле. Складывается устойчивое ощущение, что задача Вашингтона - не допустить восстановления территориальной целостности САР, что является прямым нарушением резолюции СБ ООН 2254. Рассчитываем, что США выполнят обещание, которое дал Трамп еще в декабре 2018 года, о выводе американских военнослужащих из Сирии", - сказал Лавров в интервью арабоязычным СМИ, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииСергей ЛавровМИД РФСирияРоссияСШАВ мире
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