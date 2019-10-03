МИД ожидает, что Трамп выполнит обещание о выводе войск США из Сирии

"Сегодня, когда основные силы ИГИЛ* в Сирии разгромлены, возникают вопросы относительно цели сохраняющегося американского присутствия на сирийской земле. Складывается устойчивое ощущение, что задача Вашингтона - не допустить восстановления территориальной целостности САР, что является прямым нарушением резолюции СБ ООН 2254. Рассчитываем, что США выполнят обещание, которое дал Трамп еще в декабре 2018 года, о выводе американских военнослужащих из Сирии", - сказал Лавров в интервью арабоязычным СМИ, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.