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РИА Новости

В Лондоне экоактивисты вылили на здание минфина искусственную кровь

13:29 03.10.2019 (обновлено: 13:30 03.10.2019)
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© REUTERS / Simon DawsonАкция протеста у здания Казначейства в Лондоне. 3 октября 2019
Акция протеста у здания Казначейства в Лондоне. 3 октября 2019
© REUTERS / Simon Dawson
Акция протеста у здания Казначейства в Лондоне. 3 октября 2019
ЛОНДОН, 3 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Экоактивисты в Лондоне, призывающие британские власти к более серьезным действиям по защите окружающей среды, в четверг утром облили здание министерства финансов жидкостью красного цвета, имитирующей кровь, об этом свидетельствуют фотографии, размещенные в социальных сетях.
Чтобы облить здание минфина искусственной кровью, которой, по предварительным данным, было около 2 тысяч литров, активисты использовали пожарную машину.
В столице Великобритании продолжаются акции протеста, призванные привлечь внимание к проблемам экологии. В сентябре экоактивисты из движения Extinction Rebellion пытались нарушить работу аэропорта Хитроу, а также перекрывали улицы города. В июле экологи-активисты блокировали вход на бетонный завод. В апреле борцы с загрязнением окружающей среды проводили митинги в разных частях Лондона, перекрывая движение транспорта.
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ВеликобританияЛондонВ мире
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