Джордж Мартин пообещал дорожить наградой якутских фанатов "Игры престолов"

ЯКУТСК, 3 окт – РИА Новости. Писатель Джордж Мартин в видеообращении поблагодарил якутских фанатов "Игры престолов" за подготовленную ими статуэтку и пообещал дорожить ею, сообщают организаторы народной премии.

Ранее организаторы акции по вручению "народного "Оскара" актеру Леонардо ДиКаприо запланировали сделать вручение статуэтки традицией и ежегодно награждать выдающихся людей. Для этого активистами было собрано почти 1,4 килограмма серебра и золото для позолоты. Участие в акции приняли около 150 человек.

При выборе образа для статуэтки Джорджу Мартину фанаты остановились на Страже стены. По мнению фанатов, стена из "Игры престолов" имеет реальное воплощение в Якутии – это Ленские столбы, вошедшие в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Народную премию адресату доставляли по принципу шести рукопожатий. В конце июля статуэтка оказалась у помощницы писателя Джанет Северанс.

В четверг организаторы получили видеообращение от знаменитого писателя-фантаста.

"Я, Джордж Р. Р. Мартин, хотел бы сказать спасибо моим фанатам из Якутска, если я понимаю правильно, из России, за то, что отправили мне эту красивую статуэтку-награду. Она выглядит великолепно, и это действительно замечательный жест с вашей стороны. Я очень рад, что вам нравятся мои книги, и да, я работаю еще над двумя книгами, так что вы сможете насладиться ими в будущем. И прошу прощения за то, что я не смогу получить ее от вас лично, но я вас уверяю, что буду дорожить ею", - сказал писатель.

По словам одной из организаторов Татьяны Егоровой, со статуэткой писатель получил книгу "Олонхо" на английском языке. Олонхо – это древний эпос, якутские сказания. "Главная цель достигнута – мы хотели, чтобы писатель узнал о якутах как о ценителях эпического жанра. И мы надеемся, что прочитав книгу об Олонхо, Джордж Мартин в каком-нибудь из произведений упомянет о нашем народе", - поделилась собеседница.