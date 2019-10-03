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РИА Новости

Суд не стал рассматривать жалобу на приговор бросившему урну в полицию

13:27 03.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на приговор участнику несанкционированной акции 27 июля Евгению Коваленко, получившему 3,5 года колонии за бросок мусорного бака в сторону полицейских, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: снять жалобу с рассмотрения в суде апелляционной инстанции для рассмотрения поданных адвокатом замечаний на протокол судебного заседания в суде первой инстанции", - огласила решение судья.
После рассмотрения замечаний дело будет вновь назначено к рассмотрению в суде апелляционной инстанции. При этом мера пресечения в отношении Коваленко не была изменена, он остается под стражей.
Мещанский суд столицы в начале сентября приговорил Коваленко к 3,5 годам колонии общего режима. Прокуратура запрашивала пятилетнее наказание. Коваленко обвинялся в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья. По данным следствия, в ходе несанкционированного митинга 27 июля он сначала потянул полицейского за бронежилет и толкнул, чтобы помешать задержанию другого участника акции, а позже бросил в сторону сотрудников полиции мусорный бак.
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Признанный потерпевшим страж закона пояснил в суде, что от удара урны и падения от толчка он испытал "сильную физическую боль в районе поясницы". Виновным себя Коваленко не признает, говорит, что хотел помочь другим митингующим освободиться от жесткого задержания, а урну кинул из-за досады.
С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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