Суд не стал рассматривать жалобу на приговор бросившему урну в полицию

Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на приговор участнику несанкционированной акции 27 июля Евгению Коваленко, получившему 3,5 года колонии за бросок мусорного бака в сторону полицейских, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: снять жалобу с рассмотрения в суде апелляционной инстанции для рассмотрения поданных адвокатом замечаний на протокол судебного заседания в суде первой инстанции", - огласила решение судья.

После рассмотрения замечаний дело будет вновь назначено к рассмотрению в суде апелляционной инстанции. При этом мера пресечения в отношении Коваленко не была изменена, он остается под стражей.

Мещанский суд столицы в начале сентября приговорил Коваленко к 3,5 годам колонии общего режима. Прокуратура запрашивала пятилетнее наказание. Коваленко обвинялся в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья. По данным следствия, в ходе несанкционированного митинга 27 июля он сначала потянул полицейского за бронежилет и толкнул, чтобы помешать задержанию другого участника акции, а позже бросил в сторону сотрудников полиции мусорный бак.

Признанный потерпевшим страж закона пояснил в суде, что от удара урны и падения от толчка он испытал "сильную физическую боль в районе поясницы". Виновным себя Коваленко не признает, говорит, что хотел помочь другим митингующим освободиться от жесткого задержания, а урну кинул из-за досады.