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РИА Новости

Центр Хруничева планирует выйти на прибыль в 2024 году, заявил Рогозин

13:27 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Один из столпов российской космической промышленности, Центр Хруничева, к 2024 году выйдет на получение прибыли, полагает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"За счет создания Национального космического центра Центр Хруничева получит 44 миллиарда рублей [от государства], которые будут вложены в программу финансового оздоровления Центра. Реализуем ее не в 2027 году, а в 2024-м, то есть закроем все проблемы Центра Хруничева и выйдем в прибыль. Таков наш план", - сказал он журналистам в четверг в ходе визита на предприятие.
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По его словам, долги предприятия уже сокращены "на десятки миллиардов рублей", то время как в минувшем году составляли 117 миллиардов рублей.
"Точную цифру я вам скажу в конце года. Финансовое состояние Центра Хруничева иное, чем год назад", - добавил Рогозин.
По данным на март, долги Центра Хруничева снизились со 111 миллиардов рублей (на начало года) до 80. Как рассчитывают в "Роскосмосе", выделение запланированной на 2019 год господдержки позволит стабилизировать финансовое состояние предприятия.
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