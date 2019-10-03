Центр Хруничева планирует выйти на прибыль в 2024 году, заявил Рогозин

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Один из столпов российской космической промышленности, Центр Хруничева, к 2024 году выйдет на получение прибыли, полагает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"За счет создания Национального космического центра Центр Хруничева получит 44 миллиарда рублей [от государства], которые будут вложены в программу финансового оздоровления Центра. Реализуем ее не в 2027 году, а в 2024-м, то есть закроем все проблемы Центра Хруничева и выйдем в прибыль. Таков наш план", - сказал он журналистам в четверг в ходе визита на предприятие.

По его словам, долги предприятия уже сокращены "на десятки миллиардов рублей", то время как в минувшем году составляли 117 миллиардов рублей.

"Точную цифру я вам скажу в конце года. Финансовое состояние Центра Хруничева иное, чем год назад", - добавил Рогозин.