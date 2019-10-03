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РИА Новости
Архангельская область

Памятник детям войны открыт в Архангельске

13:25 03.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАрхангельск
Архангельск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
АРХАНГЕЛЬСК, 3 окт – РИА Новости. Памятник детям войны открыт в Архангельске; он призван сохранить память о тех, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, кто, несмотря на юный возраст, наравне со взрослыми защищал Родину, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Поморья.
В основе памятника – образ пирса, по которому идут дети – мальчик-юнга и девочка, везущая сани с рыбой. На монументе выгравированы строки из стихотворения поэтессы Валентины Салий о детях войны. Автор скульптурной композиции — московский скульптор Денис Стритович.
Идея памятника, зародившаяся как инициатива ветеранских организаций, получила поддержку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
"У людей мирного поколения детство – время счастья и творчества. Но есть поколение людей, которое повзрослело раньше срока. Это дети войны, которые наравне со всей страной совершали подвиг, творили победу в страшной суровой беспощадной войне. За этим подвигом стоит не ожидание благодарностей, а особая любовь к своей Родине, ко всему, что олицетворяет Отчизну. У этого поколения должен быть свой символ, и этот памятник в городе воинской славы Архангельске – лучшее воплощение уважения к подвигу детей войны", – привели в пресс-службе слова Орлова.
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Архангельская областьАрхангельскОбщество
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