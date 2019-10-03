АРХАНГЕЛЬСК, 3 окт – РИА Новости. Памятник детям войны открыт в Архангельске; он призван сохранить память о тех, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, кто, несмотря на юный возраст, наравне со взрослыми защищал Родину, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Поморья.

"У людей мирного поколения детство – время счастья и творчества. Но есть поколение людей, которое повзрослело раньше срока. Это дети войны, которые наравне со всей страной совершали подвиг, творили победу в страшной суровой беспощадной войне. За этим подвигом стоит не ожидание благодарностей, а особая любовь к своей Родине, ко всему, что олицетворяет Отчизну. У этого поколения должен быть свой символ, и этот памятник в городе воинской славы Архангельске – лучшее воплощение уважения к подвигу детей войны", – привели в пресс-службе слова Орлова.