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РИА Новости

Памфилова рассказала, какие качества ценит в людях

13:24 03.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Песня
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова . Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ценит в людях умение сопереживать другим и оставаться человеком при любой высокой должности.

"Одно качество - любое, самое замечательное - его мало. Для меня важен все-таки набор каких-то качеств. Если говорить просто о людях, то конечно, человек должен всегда оставаться человеком. Может быть, сейчас выделю одно качество, очень важное: всегда сопереживать тому, что происходит с другим. В разных ситуациях попытаться представить себя на месте другого человека: а что бы ты делал, когда бы ты оказался в такой ситуации", - сказала Памфилова в интервью телеканалу "Россия-24".

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