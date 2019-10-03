Памфилова рассказала, какие качества ценит в людях

"Одно качество - любое, самое замечательное - его мало. Для меня важен все-таки набор каких-то качеств. Если говорить просто о людях, то конечно, человек должен всегда оставаться человеком. Может быть, сейчас выделю одно качество, очень важное: всегда сопереживать тому, что происходит с другим. В разных ситуациях попытаться представить себя на месте другого человека: а что бы ты делал, когда бы ты оказался в такой ситуации", - сказала Памфилова в интервью телеканалу "Россия-24".