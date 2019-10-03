Больше половины россиян не хотят открывать свое дело, показало исследование

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Больше половины россиян (57,6%) не хотят создавать свое дело – их останавливает нехватка денег, высокие налоги и трудности, связанные с получением лицензий, следует из работы научно-исследовательского Больше половины россиян (57,6%) не хотят создавать свое дело – их останавливает нехватка денег, высокие налоги и трудности, связанные с получением лицензий, следует из работы научно-исследовательского Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС.

Согласно полученным данным, только 4,3% россиян планируют создать свое частное дело в ближайшее время, еще 9,5% хотят, но смогут не скоро, 16,5% отметили, что хотят, но не имеют такой возможности, 12,1% затруднились ответить на вопрос. При этом число людей, категорично отрицающих желание заниматься частным делом, возросло до 57,6% с 2001 года (43,7%).

Исследование показало, что намерения создать собственный бизнес чаще выражают молодые люди в возрасте 18-24 лет (9,8%). По мере повышения возраста респондентов, данное желание уменьшается (до 1,4% среди людей старше 60 лет).

"Отмеченный невысокий уровень потенциальной предпринимательской активности в целом среди занятого населения во многом связан со значительными трудностями функционирования предпринимательства, основные из которых связаны с его финансовой стороной", - отмечается в комментарии к исследованию.

Говоря об основных трудностях, которые могут помешать заниматься частной предпринимательской деятельностью, 53,6% назвали отсутствие достаточных средств, 47,1% - большие налоги, 30,9% - трудности, связанные с получением лицензий, сертификатов и разрешений.

"Определенный резерв развития предпринимательства лежит в самозанятости... у них в большей степени выражены "предпринимательские намерения", то есть планы на ближайшую перспективу создать свой бизнес в форме организационно-правовой единицы", - добавляется в комментарии.