"Роскосмос" нашел причину проблем Центра Хруничева

"Мы пытались разобраться в причинах, которые привели к такому состоянию Центра Хруничева, мы разобрались. Мы докопались до причины: физически логистика производства, она не позволяет выпускать предприятию изделия с достаточной себестоимостью и иметь необходимую маржу по контрактам", - сказал он.