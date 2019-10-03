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РИА Новости

"Роскосмос" нашел причину проблем Центра Хруничева

13:15 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГКНПЦ имени М.В.Хруничева
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Роскосмос обнаружил причины финансовых долгов Центра Хруничева, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин журналистам при посещении ведущего предприятия отечественной ракетно-космической отрасли.
"Мы пытались разобраться в причинах, которые привели к такому состоянию Центра Хруничева, мы разобрались. Мы докопались до причины: физически логистика производства, она не позволяет выпускать предприятию изделия с достаточной себестоимостью и иметь необходимую маржу по контрактам", - сказал он.
Сборочная линия низкопольных трамваев на Усть-Катавском вагоностроительном заводе
6 августа, 16:44РИА Новости
Рогозин освободил Центр Хруничева от производства трамваев
В этой связи производство ракеты "Ангара" планируется перенести из Москвы в Омск.
По данным на март, долги Центра Хруничева с начала года снизились со 111 миллиардов рублей до 80.
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РоскосмосДмитрий РогозинГКНПЦ имени М. В. ХруничеваРИА Наука
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