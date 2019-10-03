В Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии, пишут СМИ

ДОХА, 3 окт - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии впервые разрешили женщинам вступить в ряды вооруженных сил страны, сообщила в четверг саудовская газета "Аш-шарк аль-аусат".
По информации издания, министерство обороны королевства начало принимать женщин на военную службу, они могут претендовать как на должность рядовых, так и на офицерские должности в разных родах войск, включая военно-воздушные силы, ВМС, войска противовоздушной обороны, стратегических ракет и медицинскую службу.
Как сказал газете штабной генерал Хасан аш-Хашри, "прием женщин на военную службу - шаг вперед в верном направлении", отметив, что в саудовской армии "полно работы для женщин".
Служба саудовских женщин в армии является новым шагом властей королевства по изменению роли женщин в некогда самом консервативном государстве, которое, согласно разработанной под руководством наследного принца Мухаммеда бен Сальмана программе экономических преобразований "Видение-2030", стремится превратить прекрасный пол в одну из движущих сил для реформ в королевстве.