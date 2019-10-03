В Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии, пишут СМИ

ДОХА, 3 окт - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии впервые разрешили женщинам вступить в ряды вооруженных сил страны, сообщила в четверг саудовская газета " Власти Саудовской Аравии впервые разрешили женщинам вступить в ряды вооруженных сил страны, сообщила в четверг саудовская газета " Аш-шарк аль-аусат ".

По информации издания, министерство обороны королевства начало принимать женщин на военную службу, они могут претендовать как на должность рядовых, так и на офицерские должности в разных родах войск, включая военно-воздушные силы, ВМС, войска противовоздушной обороны, стратегических ракет и медицинскую службу.

Как сказал газете штабной генерал Хасан аш-Хашри, "прием женщин на военную службу - шаг вперед в верном направлении", отметив, что в саудовской армии "полно работы для женщин".