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РИА Новости

В Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии, пишут СМИ

13:12 03.10.2019
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© AFP 2019 / Fayez NureldineЖенщины в Саудовской Аравии
Женщины в Саудовской Аравии
© AFP 2019 / Fayez Nureldine
Женщины в Саудовской Аравии . Архивное фото
ДОХА, 3 окт - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии впервые разрешили женщинам вступить в ряды вооруженных сил страны, сообщила в четверг саудовская газета "Аш-шарк аль-аусат".
По информации издания, министерство обороны королевства начало принимать женщин на военную службу, они могут претендовать как на должность рядовых, так и на офицерские должности в разных родах войск, включая военно-воздушные силы, ВМС, войска противовоздушной обороны, стратегических ракет и медицинскую службу.
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Как сказал газете штабной генерал Хасан аш-Хашри, "прием женщин на военную службу - шаг вперед в верном направлении", отметив, что в саудовской армии "полно работы для женщин".
Служба саудовских женщин в армии является новым шагом властей королевства по изменению роли женщин в некогда самом консервативном государстве, которое, согласно разработанной под руководством наследного принца Мухаммеда бен Сальмана программе экономических преобразований "Видение-2030", стремится превратить прекрасный пол в одну из движущих сил для реформ в королевстве.
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