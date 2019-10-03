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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Папа Франциск принял в Ватикане госсекретаря США Помпео

13:12 03.10.2019 (обновлено: 15:44 03.10.2019)
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© POOL / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
© POOL
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ВАТИКАН, 3 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск принял в четверг в Апостольском дворце Ватикана госсекретаря США Майка Помпео, который находится на Апеннинах в рамках своего европейского турне.
Святой престол пока не распространил никакой информации относительно содержания состоявшейся беседы. Однако официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус сообщила журналистам, что в ходе встречи стороны подтвердили свою готовность действовать в целях обеспечения религиозной свободы во всем мире и, прежде всего, в целях защиты христианских общин на Ближнем Востоке. По ее словам, понтифик и госсекретарь "обсудили продолжающиеся усилия США и Святого престола по содействию демократии и соблюдению прав человека на глобальном уровне".
Госсекретарь США Майк Помпео получает кусок сыра пармезан от итальянской журналистки Алисы Мартинелли во время его встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме, Италия. 1 октября 2019
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В среду Помпео уже побывал в Ватикане, где он принял участие в открытии симпозиума на тему "Пути достижения человеческого достоинства: партнерство с религиозными организациями". В ходе своего выступления американский политик призвал Святой престол совместно с администрацией Дональда Трампа работать в целях защиты религиозной свободы в мире. В числе тех стран, где, по его мнению, эта свобода подавляется, Помпео назвал Китай, Кубу, Иран, Мьянму и Сирию. В среду Помпео также встретился в Ватикане с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и главой ватиканской дипломатии архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
Помпео прибыл в Рим во вторник и провел в итальянской столице встречи с президентом республики Серджо Маттареллой, премьер-министром Джузеппе Конте и главой МИД Луиджи Ди Майо. В рамках своего шестидневного турне он посетит также Черногорию, Северную Македонию и Грецию.
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Религия и мировоззрениерелигияПапа РимскийМайк ПомпеоГосударственный департамент СШАВатиканСШАВ мире
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