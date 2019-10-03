Папа Франциск принял в Ватикане госсекретаря США Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019

ВАТИКАН, 3 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск принял в четверг в Апостольском дворце Ватикана госсекретаря США Майка Помпео, который находится на Апеннинах в рамках своего европейского турне.

Святой престол пока не распространил никакой информации относительно содержания состоявшейся беседы. Однако официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус сообщила журналистам, что в ходе встречи стороны подтвердили свою готовность действовать в целях обеспечения религиозной свободы во всем мире и, прежде всего, в целях защиты христианских общин на Ближнем Востоке. По ее словам, понтифик и госсекретарь "обсудили продолжающиеся усилия США и Святого престола по содействию демократии и соблюдению прав человека на глобальном уровне".

В среду Помпео уже побывал в Ватикане, где он принял участие в открытии симпозиума на тему "Пути достижения человеческого достоинства: партнерство с религиозными организациями". В ходе своего выступления американский политик призвал Святой престол совместно с администрацией Дональда Трампа работать в целях защиты религиозной свободы в мире. В числе тех стран, где, по его мнению, эта свобода подавляется, Помпео назвал Китай, Кубу, Иран, Мьянму и Сирию. В среду Помпео также встретился в Ватикане с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и главой ватиканской дипломатии архиепископом Полом Ричардом Галлахером.