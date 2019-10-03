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РИА Новости

Западные СМИ пишут о Крыме "непонятные ужасы", заявил норвежский депутат

13:10 03.10.2019 (обновлено: 14:05 03.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава норвежской делегации Хендрик Вебер
Глава норвежской делегации Хендрик Вебер
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава норвежской делегации Хендрик Вебер. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Западные СМИ подают информацию о Крыме предвзято и однобоко, рассказывая о "непонятных ужасах", заявил глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер.
Делегация прибыла в Крым с ознакомительным визитом в воскресенье. В ее составе 22 человека из Норвегии, Голландии, США, Германии. Цель визита – укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится до 6 октября.
Президент Украины Владимир Зеленский
2 октября, 12:13РИА Новости
Норвежский депутат заявил, что Зеленский не оправдал надежд по Крыму
"Мы представляем различные страны, но объединены одной целью – увидеть, как живут здесь люди, что реально происходит в Крыму. Информация, которая представляется в СМИ в наших странах, говорит о захвате Крыма Россией, о том, что здесь происходят непонятные ужасы и фотографии размещены, которые относятся к 2014 году, с солдатами и танками", - сказал Вебер на встрече с главой крымского парламента Владимиром Константинов.
Вебер отметил, что по факту 5 лет назад было стремление крымского народа самостоятельно определять свое будущее. "Мы не увидели ни одного танка и вооруженного", - добавил он.
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Владимир КонстантиновКрымНорвегияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Это менталитет западников. Дома говорить гадости про Россию, а в гостях у нас восхищаться ею. Зато все в шоколаде)))))
3 октября, 13:30
Руслан Мурадов
1310000
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