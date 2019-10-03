Западные СМИ пишут о Крыме "непонятные ужасы", заявил норвежский депутат

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Западные СМИ подают информацию о Крыме предвзято и однобоко, рассказывая о "непонятных ужасах", заявил глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер.
Делегация прибыла в Крым с ознакомительным визитом в воскресенье. В ее составе 22 человека из Норвегии, Голландии, США, Германии. Цель визита – укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится до 6 октября.
"Мы представляем различные страны, но объединены одной целью – увидеть, как живут здесь люди, что реально происходит в Крыму. Информация, которая представляется в СМИ в наших странах, говорит о захвате Крыма Россией, о том, что здесь происходят непонятные ужасы и фотографии размещены, которые относятся к 2014 году, с солдатами и танками", - сказал Вебер на встрече с главой крымского парламента Владимиром Константинов.
Вебер отметил, что по факту 5 лет назад было стремление крымского народа самостоятельно определять свое будущее. "Мы не увидели ни одного танка и вооруженного", - добавил он.