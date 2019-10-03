Западные СМИ пишут о Крыме "непонятные ужасы", заявил норвежский депутат

"Мы представляем различные страны, но объединены одной целью – увидеть, как живут здесь люди, что реально происходит в Крыму. Информация, которая представляется в СМИ в наших странах, говорит о захвате Крыма Россией, о том, что здесь происходят непонятные ужасы и фотографии размещены, которые относятся к 2014 году, с солдатами и танками", - сказал Вебер на встрече с главой крымского парламента Владимиром Константинов.