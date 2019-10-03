СК проводит проверку после гибели двух человек при пожаре под Саратовом

САРАТОВ, 3 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре в частном доме в Саратовской области, сообщило областное СУ СК.

Ранее региональный главк МЧС сообщил о гибели людей при пожаре в частном доме в селе Васильевка Марксовского района области в ночь на четверг. Обстоятельства возгорания уточнялись, сообщалось о трех погибших.

"По предварительным данным, 3 октября около 01.00 (00.00 мск) жители села Васильевка Марксовского района заметили возгорание и вызвали пожарную службу. После тушения огня внутри дома обнаружены тела двоих мужчин со следами термического воздействия, предположительно, 63-летнего хозяина домовладения и 65-летнего односельчанина", - говорится в сообщении.