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РИА Новости

СК проводит проверку после гибели двух человек при пожаре под Саратовом

13:08 03.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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САРАТОВ, 3 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре в частном доме в Саратовской области, сообщило областное СУ СК.
Ранее региональный главк МЧС сообщил о гибели людей при пожаре в частном доме в селе Васильевка Марксовского района области в ночь на четверг. Обстоятельства возгорания уточнялись, сообщалось о трех погибших.
"По предварительным данным, 3 октября около 01.00 (00.00 мск) жители села Васильевка Марксовского района заметили возгорание и вызвали пожарную службу. После тушения огня внутри дома обнаружены тела двоих мужчин со следами термического воздействия, предположительно, 63-летнего хозяина домовладения и 65-летнего односельчанина", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной смерти обоих мужчин стало отравление продуктами горения.
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