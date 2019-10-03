В подконтрольной Киеву части Донецкой области нашли тайник с боеприпасами

КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Украинские военные обнаружили вблизи блокпоста в Донецкой области тайник с боеприпасами, сообщил в четверг пресс-центр операции объединенных сил Украины в Facebook.
"Во время выполнения боевых задач на блокпосту вблизи населенного пункта Спорное, а именно во время проверки прилегающей территории на наличие объездных путей, военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава объединенных сил вместе с сотрудниками военной контрразведки СБУ обнаружили на обочине дороги большой тайник, насчитывавший более двух сотен боеприпасов различного калибра", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, в тайнике были гранатометные выстрелы, радиовзрыватели и ящик с боеприпасами к стрелковому оружию. Их передали группе разминирования вооруженных сил для уничтожения.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе.