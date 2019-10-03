В Липецке два ТЦ эвакуировали после сообщений с угрозами взрыва

ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Два торговых центра эвакуировали в Липецке после информации об угрозе взрыва, сообщил в четверг РИА Новости представитель экстренных служб города.

"Сегодня в 10.57 (мск) поступила информация из торгово-развлекательного центра "Европа". Были эвакуированы 500 человек. В 12.43 (мск) - сообщение от охранника торгово-развлекательного центра "Ривьера". Сейчас силы направлены туда. В обоих случаях было сообщение по электронной почте об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.