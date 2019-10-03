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РИА Новости

В Липецке два ТЦ эвакуировали после сообщений с угрозами взрыва

13:08 03.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМост через реку Воронеж в Липецке
Мост через реку Воронеж в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Два торговых центра эвакуировали в Липецке после информации об угрозе взрыва, сообщил в четверг РИА Новости представитель экстренных служб города.
"Сегодня в 10.57 (мск) поступила информация из торгово-развлекательного центра "Европа". Были эвакуированы 500 человек. В 12.43 (мск) - сообщение от охранника торгово-развлекательного центра "Ривьера". Сейчас силы направлены туда. В обоих случаях было сообщение по электронной почте об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.
Телефоны в дежурной части ОВД
4 сентября, 14:13РИА Новости
Архангельский техникум эвакуировали из-за сообщения о минировании
По его словам, на данный момент специалисты проверили ТРЦ "Европа", там ничего не обнаружили.
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