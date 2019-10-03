В ЕС сочли возможным удаление с Facebook комментариев по решению суда

БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Суд ЕС счел, что национальные судебные инстанции в Европе могут предписывать хостинговым компаниям, например Facebook, удалять или блокировать по всему миру комментарии, которые признаны клеветническими или оскорбительными, говорится в обнародованном в четверг решении суда.

В соответствии с европейской директивой об электронной торговле, Facebook формально не несет ответственности за сохраненную информацию, если ему не известно о ее незаконном характере. За соответствующим пояснением в Суд ЕС обратился Верховный суд Австрии, который рассматривал иск с требованием об удалении с Facebook комментария.

Суд в Люксембурге пояснил, что положения директивы "не препятствуют тому, чтобы суд государства-члена мог предписывать хостинг-провайдеру удалять хранящуюся в нем информацию, содержание которой идентично той, которая была ранее объявлена незаконной".

Кроме того, суды могут предписывать "удалить информацию, на которую распространяется запрет, или заблокировать доступ к ней на глобальном уровне в соответствии с соответствующим международным правом, которое государства-члены должны принимать во внимание".