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РИА Новости

В ЕС сочли возможным удаление с Facebook комментариев по решению суда

13:02 03.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Суд ЕС счел, что национальные судебные инстанции в Европе могут предписывать хостинговым компаниям, например Facebook, удалять или блокировать по всему миру комментарии, которые признаны клеветническими или оскорбительными, говорится в обнародованном в четверг решении суда.
В соответствии с европейской директивой об электронной торговле, Facebook формально не несет ответственности за сохраненную информацию, если ему не известно о ее незаконном характере. За соответствующим пояснением в Суд ЕС обратился Верховный суд Австрии, который рассматривал иск с требованием об удалении с Facebook комментария.
Суд в Люксембурге пояснил, что положения директивы "не препятствуют тому, чтобы суд государства-члена мог предписывать хостинг-провайдеру удалять хранящуюся в нем информацию, содержание которой идентично той, которая была ранее объявлена незаконной".
Кроме того, суды могут предписывать "удалить информацию, на которую распространяется запрет, или заблокировать доступ к ней на глобальном уровне в соответствии с соответствующим международным правом, которое государства-члены должны принимать во внимание".
Глава Facebook Марк Цукерберг в штаб-квартире Facebook в Пало-Альт, США
2 октября, 12:28РИА Новости
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Таким образом, законы не мешают тому, чтобы Facebook было предписано "удалять идентичные и при определенных условиях эквивалентные комментарии, ранее объявленные незаконными".
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