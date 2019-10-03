Полиция и СК проверяют сообщения о "бойцовском клубе" в московской школе

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Полиция и Следственный комитет проверяют сообщения о "бойцовском клубе" в одной из московских школ.

Как уточнил источник РИА Новости, речь идет о школе № 97 на западе Москвы. По данным Telegram-канала Baza, старшеклассники там делали ставки на драки между учениками младших классов. Также канал опубликовал видеозапись, на которой несколько мальчиков дерутся, бьют друг друга ногами по головам. В это время за ними наблюдают старшие подростки.

В пресс-службе столичного ГУ МВД РИА Новости сообщили, что причиной проверки стало заявление о конфликте. По ее итогам примут процессуальное решение.

В свою очередь, старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова заявила, что проверку начали после публикаций в СМИ "о неправомерных действиях" школьников.

"Из публикации следует, что учащиеся старших классов организовывали драки с участием школьников младших классов, за что получали денежные средства", — сказала она.

Представитель СК добавила, что следователи проверят, подпадают ли действия сотрудников школы под статью о халатности.

Ситуацию под свой контроль взяла уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Узнаем, что происходит в этой школе, и обязательно будем с этим работать", — сообщила она журналистам.

В свою очередь, в школе опровергли сообщения о боях с денежными ставками. Как сообщила РИА Новости ее директор Ирина Мальчевская, между двумя пятиклассниками произошел конфликт за территорией школы.

Она подчеркнула, что о случившемся сразу сообщили родителям детей, а также в правоохранительные органы, которые начали свое расследование.

По словам директора, с учениками проводят индивидуальную воспитательную работу.