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РИА Новости

Полиция и СК проверяют сообщения о "бойцовском клубе" в московской школе

12:58 03.10.2019 (обновлено: 15:15 03.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Полиция и Следственный комитет проверяют сообщения о "бойцовском клубе" в одной из московских школ.
Как уточнил источник РИА Новости, речь идет о школе № 97 на западе Москвы. По данным Telegram-канала Baza, старшеклассники там делали ставки на драки между учениками младших классов. Также канал опубликовал видеозапись, на которой несколько мальчиков дерутся, бьют друг друга ногами по головам. В это время за ними наблюдают старшие подростки.
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В пресс-службе столичного ГУ МВД РИА Новости сообщили, что причиной проверки стало заявление о конфликте. По ее итогам примут процессуальное решение.
В свою очередь, старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова заявила, что проверку начали после публикаций в СМИ "о неправомерных действиях" школьников.
"Из публикации следует, что учащиеся старших классов организовывали драки с участием школьников младших классов, за что получали денежные средства", — сказала она.
Представитель СК добавила, что следователи проверят, подпадают ли действия сотрудников школы под статью о халатности.
Ситуацию под свой контроль взяла уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
"Узнаем, что происходит в этой школе, и обязательно будем с этим работать", — сообщила она журналистам.
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В свою очередь, в школе опровергли сообщения о боях с денежными ставками. Как сообщила РИА Новости ее директор Ирина Мальчевская, между двумя пятиклассниками произошел конфликт за территорией школы.
Она подчеркнула, что о случившемся сразу сообщили родителям детей, а также в правоохранительные органы, которые начали свое расследование.
По словам директора, с учениками проводят индивидуальную воспитательную работу.
"Хотелось бы отметить, что никакого бойцового клуба в стенах школы нет", — заключила Мальчевская.
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