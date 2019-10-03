РИА Новости собрало список требований к кандидатам в космонавты

"Роскосмос" и Центр подготовки космонавтов объявили новый набор в отряд космонавтов. Если вы c детства мечтали полететь на орбиту, можете начинать собирать документы. Что потребуется, чтобы отправиться к звездам, — в материале РИА Новости.

Каких берут в космонавты?

Согласно проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения опросу, более трети — 38 процентов — россиян хотели бы принять участие в конкурсе по отбору в космонавты. При этом стать космонавтом в детстве мечтали 13 процентов россиян, еще 21 процент знают о желании друзей и знакомых стать космонавтом. О стремлении своего ребенка стать космонавтом рассказали восемь процентов родителей.

Специально для таких мечтателей "Роскосмос" 1 июня объявил новый набор в отряд космонавтов. Это уже 18-й подобный "призыв". Первый набор был проведен в 1960 году. На то он и первый — подарил миру первого человека в космосе Юрия Гагарина и первого человека в открытом космосе Алексея Леонова. Предыдущий, 17-й набор завершился недавно — в августе 2018 года. Из более 400 человек комиссия отобрала восемь кандидатов. Текущий набор станет третьим в истории, когда подать заявку сможет любой желающий. До этого кандидатами могли стать только военные летчики, инженеры из ракетно-космической отрасли или врачи специализированных институтов. Сейчас от военных летчиков тоже не отказываются, но вместе с ними ждут инженеров, программистов, физиков-ядерщиков, астрономов, химиков и биологов. С полным списком необходимых специальностей можно ознакомиться на сайте ЦПК . Тем не менее "приоритетом при отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной или ракетно-космической отрасли России", — отмечается на сайте ЦПК.

Среди требований к кандидату: возраст не более 35 лет, российское гражданство, отсутствие уголовного преследования или непогашенной судимости. Претендент должен обладать знаниями об истории космонавтики, увлекаться космической техникой, уметь пользоваться компьютером (отдельно оговорено умение работать с электронной почтой и антивирусами), знать русский язык и владеть иностранным.

На сайте ЦПК указан перечень документов , которые нужно предоставить комиссии. Среди них заявление об участии в конкурсе, паспорт, копия трудовой книжки, различные справки.

Среди медицинских требований к космонавтам: рост от 150 до 190 сантиметров, то есть проходит даже гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, отшутившийся недавно о невозможности полета в космос из-за своего высокого роста; вес в широком диапазоне — от 50 до 90 килограммов. Кандидатам необходимо собрать медицинские справки с анализом крови, подтверждением отсутствия ВИЧ и паразитов, сделать рентген носа и груди, проверить слух, сделать электрокардиограмму, пройти осмотр стоматолога, невролога, хирурга и других врачей, получить заключения из туберкулезного, кожно-венерологического, наркологического и психоневрологического диспансеров.

Если с документами все будет в порядке, вас попросят приехать в Звездный городок для медосмотра, психологического тестирования и прохождения испытаний на тренажерах. Комиссию надо будет убедить в своей выносливости, силе, быстроте, ловкости и гибкости, устойчивости к перегрузкам. Для этого нужно пробежать один километр за три с половиной минуты, проплыть 800 метров, подтянуться на перекладине 12 раз, прыгнуть в длину на 2,3 метра, поскакать на батуте и прыгнуть в бассейн головой вниз с трехметрового трамплина.

Нужно иметь в виду, что прохождение всех отборов еще не гарантирует вступления в отряд. Решение, кто подходит, а кто нет, примет специальная комиссия. Везунчиков ждет работа в отряде космонавтов в качестве кандидатов.