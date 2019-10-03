Минтранс объяснил планы снижения квоты на иностранных пилотов

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минтранс РФ ожидает небольшого дефицита пилотов в России и поэтому снижает квоту на иностранных специалистов, сообщил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих в кулуарах выставки "Транспорт России. Сквозь время — в будущее".

Минтранс разрабатывает проект постановления правительства, предусматривающий уменьшение в предстоящем пятилетнем периоде количества установленных постановлением квот для замещения должности командира воздушного судна до 500 (по 100 в год).

"С учетом планируемого роста перевозок, а мы традиционно растем где-то на 12% в год, отрасль авиаперевозок в России, предполагается, что даже с учетом увеличения объемов выпуска российскими ВУЗами, нам все равно в период этого пятилетнего срока будет не хватать пилотов. Порядка 900 человек – это наш прогноз потребности, около 780 выпускают наши ВУЗы в этот период времени. Поэтому какой-то дефицит, возможно, все равно будет наблюдаться", - сказал Дитрих.

"С учетом того, что квота была выбрана, вы видите, на какую ничтожную часть в минувший период, мы собственно и предложили, чтобы постановлением правительства после того, как законом разрешат продлить прием иностранных пилотов еще на пять лет, а именно такой закон был правительством одобрен неделю назад, соответственно мы предложим эту квоту урезать. Уверен, что она также будет востребована на ничтожно малую часть", - добавил он.

Министр отметил, что на прошлом заседании правительства рассматривался вопрос о продлении возможности для найма иностранных пилотов (командиров воздушных судов) российскими авиакомпаниями.

"Мера действовала последние пять лет, в этом году мера заканчивается. На самом деле за весь период работы этой нормы закона квота по 200 иностранных пилотов в год была задействована только в 28 случаях. 28 иностранных пилотов были привлечены в разные годы действия этой нормы. Она в большей степени применяется, когда в тех или иных ситуациях не могут быть подобраны по тем или иным причинам пилоты, российские пилоты соответствующего опыта и квалификации, с одной стороны", - отметил он.