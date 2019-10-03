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РИА Новости

Минтранс объяснил планы снижения квоты на иностранных пилотов

12:51 03.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Титиевский / Перейти в фотобанкПилоты в кабине самолета "Sukhoi SuperJet 100"
Пилоты в кабине самолета Sukhoi SuperJet 100
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в фотобанк
Пилоты в кабине самолета "Sukhoi SuperJet 100". Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минтранс РФ ожидает небольшого дефицита пилотов в России и поэтому снижает квоту на иностранных специалистов, сообщил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих в кулуарах выставки "Транспорт России. Сквозь время — в будущее".
Минтранс разрабатывает проект постановления правительства, предусматривающий уменьшение в предстоящем пятилетнем периоде количества установленных постановлением квот для замещения должности командира воздушного судна до 500 (по 100 в год).
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"С учетом планируемого роста перевозок, а мы традиционно растем где-то на 12% в год, отрасль авиаперевозок в России, предполагается, что даже с учетом увеличения объемов выпуска российскими ВУЗами, нам все равно в период этого пятилетнего срока будет не хватать пилотов. Порядка 900 человек – это наш прогноз потребности, около 780 выпускают наши ВУЗы в этот период времени. Поэтому какой-то дефицит, возможно, все равно будет наблюдаться", - сказал Дитрих.
"С учетом того, что квота была выбрана, вы видите, на какую ничтожную часть в минувший период, мы собственно и предложили, чтобы постановлением правительства после того, как законом разрешат продлить прием иностранных пилотов еще на пять лет, а именно такой закон был правительством одобрен неделю назад, соответственно мы предложим эту квоту урезать. Уверен, что она также будет востребована на ничтожно малую часть", - добавил он.
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Министр отметил, что на прошлом заседании правительства рассматривался вопрос о продлении возможности для найма иностранных пилотов (командиров воздушных судов) российскими авиакомпаниями.
"Мера действовала последние пять лет, в этом году мера заканчивается. На самом деле за весь период работы этой нормы закона квота по 200 иностранных пилотов в год была задействована только в 28 случаях. 28 иностранных пилотов были привлечены в разные годы действия этой нормы. Она в большей степени применяется, когда в тех или иных ситуациях не могут быть подобраны по тем или иным причинам пилоты, российские пилоты соответствующего опыта и квалификации, с одной стороны", - отметил он.
"Поскольку рынок этих пилотов является уже, по сути, международным – выпускников наших училищ, командиров воздушных судов российских авиакомпаний – их часто перетягивают к себе иностранные авиакомпании, собственно говоря, мы бы хотели тоже иметь возможность использовать эту норму и в дальнейшем. Опять же – повторю – только в тех случаях, когда мы не можем отыскать соответствующих российских пилотов должной квалификации", - добавил Дитрих.
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