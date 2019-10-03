Парламент Чечни ограничил использование электронных сигарет

ГРОЗНЫЙ, 3 окт – РИА Новости. Парламент Чечни в четверг принял закон об ограничении продажи несовершеннолетним и использования электронных сигарет на территории республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского законодательного собрания.

В конце сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет запретить ввоз и распространение электронных сигарет на территории республики из-за их вредного воздействия на организм. При этом он выразил уверенность, что парламент поддержит инициативу, поскольку "вейпы представляют угрозу здоровью населения".

"Депутаты рассмотрели законопроект "Об установлении ограничений продажи и использования электронных систем доставки никотина (ЭСДН), жидкостей для них и устройств для нагревания табака", он принят единогласно и в окончательном чтении", - уточнили в пресс-службе.

По словам собеседника, закон устанавливает запрет на розничную продажу несовершеннолетним ЭСДН, жидкостей и устройств для нагревания табака.

Кроме того, он предусматривает введение ограничений на использование электронных сигарет в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, спорта, социальных помещениях и на всех видах общественного транспорта, детских площадках, лифтах и помещениях общего пользования в многоквартирных домах.

Ранее в парламенте РИА Новости сообщили, что "проект закона разработан в связи с ростом популярности вейпов среди молодежи".