Около тысячи цифровых избирательных участков появятся в России к 2020 году

Терминал для голосования на презентации цифрового избирательного участка в ЦИК РФ

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") и ЦИК РФ подписали контракт на разработку модели цифрового избирательного участка, к сентябрю 2020 года должно быть изготовлено 1000 штук, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.

Работы проводятся в развитие возможностей, предоставляемых сервисом "Мобильный избиратель" в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

"Работа пройдет в несколько этапов и завершится в марте 2020 года. Уже к Единому дню голосования 13 сентября 2020 года планируется изготовить 1000 комплексов, включающих в себя терминалы и другие устройства для проведения цифрового голосования", - сказали в концерне.

Как пояснил генеральный директор "Автоматики" Владимир Кабанов, в ходе научно-исследовательской опытно-конструкторской работы планируется провести исследования, разработку и апробирование комплекса организационно-технических решений для обеспечения предоставления гражданам возможности голосования на выборах на цифровых избирательных участках для голосования по месту их нахождения за пределами территории, на которой они обладают активным избирательным правом.

"В рамках распоряжения правительства, по которому концерн "Автоматика" определен единым исполнителем по оснащению цифровых избирательных участков, на 2020 год запланировано изготовление силами концерна 1000 комплексов технических средств цифровых избирательных участков, к 2021 еще 4000. Всего к 2021 году планируется создать 5000 цифровых избирательных участков", - сказал Кабанов, которого цитирует пресс-служба.