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РИА Новости

Около тысячи цифровых избирательных участков появятся в России к 2020 году

12:47 03.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТерминал для голосования на презентации цифрового избирательного участка в ЦИК РФ
Терминал для голосования на презентации цифрового избирательного участка в ЦИК РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") и ЦИК РФ подписали контракт на разработку модели цифрового избирательного участка, к сентябрю 2020 года должно быть изготовлено 1000 штук, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
Работы проводятся в развитие возможностей, предоставляемых сервисом "Мобильный избиратель" в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
"Работа пройдет в несколько этапов и завершится в марте 2020 года. Уже к Единому дню голосования 13 сентября 2020 года планируется изготовить 1000 комплексов, включающих в себя терминалы и другие устройства для проведения цифрового голосования", - сказали в концерне.
Как пояснил генеральный директор "Автоматики" Владимир Кабанов, в ходе научно-исследовательской опытно-конструкторской работы планируется провести исследования, разработку и апробирование комплекса организационно-технических решений для обеспечения предоставления гражданам возможности голосования на выборах на цифровых избирательных участках для голосования по месту их нахождения за пределами территории, на которой они обладают активным избирательным правом.
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"В рамках распоряжения правительства, по которому концерн "Автоматика" определен единым исполнителем по оснащению цифровых избирательных участков, на 2020 год запланировано изготовление силами концерна 1000 комплексов технических средств цифровых избирательных участков, к 2021 еще 4000. Всего к 2021 году планируется создать 5000 цифровых избирательных участков", - сказал Кабанов, которого цитирует пресс-служба.
Восьмого сентября текущего года в Москве прошел эксперимент по цифровому голосованию – открылись 30 цифровых избирательных участков, оснащенных терминалами для голосования разработки концерна.
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