В Ереване открылась выставка, посвященная памяти Громыко

ЕРЕВАН, 3 окт- РИА Новости. Фотовыставка, посвященная памяти бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, открылась в четверг в филиале МГУ в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.

Фотовыставка "А. А. Громыко - выдающийся дипломат ХХ века. Памятное" организована Российским центром науки и культуры совместно с филиалом МГУ в Ереване, ее экспозиция составлена из материалов, ранее не находившихся в свободном доступе.

"Экспозиция посвящена 110-летию великого дипломата, который вошел в историю мировой дипломатии и около 30 лет возглавлял МИД такой мощной страны как СССР во второй половине XX века, в непростой период противостояния Востока и Запада", - сказал на открытии мероприятия начальник отдела культуры и гуманитарных отношений Российского центра науки и культуры в Ереване Андраник Арзуманян.

По его словам, на выставке представлены фотографии, документы и переписки, которые заинтересуют в первую очередь студентов-международников, так как были рассекречены совсем недавно. "Я уверен, что вам, как будущим международникам, будет очень интересна сама личность Громыко", - отметил представитель РЦНК.

На выставке можно увидеть копии оригинальных документов с подписями и очень редкие фотографии. Многие документы, подписанные в бытность Громыко на постах посла СССР на Кубе, в США и Великобритании, замминистра иностранных дел и главы советского внешнеполитического ведомства, сохраняют значимость и по сей день. Это документы, касающиеся вопросов нераспространения ядерного оружия, запрета ядерных испытаний, заявили организаторы.