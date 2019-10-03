В Ереване открылась выставка, посвященная памяти Громыко

ЕРЕВАН, 3 окт- РИА Новости. Фотовыставка, посвященная памяти бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, открылась в четверг в филиале МГУ в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Фотовыставка "А. А. Громыко - выдающийся дипломат ХХ века. Памятное" организована Российским центром науки и культуры совместно с филиалом МГУ в Ереване, ее экспозиция составлена из материалов, ранее не находившихся в свободном доступе.
"Экспозиция посвящена 110-летию великого дипломата, который вошел в историю мировой дипломатии и около 30 лет возглавлял МИД такой мощной страны как СССР во второй половине XX века, в непростой период противостояния Востока и Запада", - сказал на открытии мероприятия начальник отдела культуры и гуманитарных отношений Российского центра науки и культуры в Ереване Андраник Арзуманян.
По его словам, на выставке представлены фотографии, документы и переписки, которые заинтересуют в первую очередь студентов-международников, так как были рассекречены совсем недавно. "Я уверен, что вам, как будущим международникам, будет очень интересна сама личность Громыко", - отметил представитель РЦНК.
На выставке можно увидеть копии оригинальных документов с подписями и очень редкие фотографии. Многие документы, подписанные в бытность Громыко на постах посла СССР на Кубе, в США и Великобритании, замминистра иностранных дел и главы советского внешнеполитического ведомства, сохраняют значимость и по сей день. Это документы, касающиеся вопросов нераспространения ядерного оружия, запрета ядерных испытаний, заявили организаторы.
27 сентября, 19:27РИА НовостиЛавров открыл в ООН выставку, посвященную памяти Громыко
Андрей Громыко родился 18 июля 1909 года в городе Гомель. С 1957 по 1985 годы занимал пост министра иностранных дел СССР. В 1985-1988 годах - председатель президиума Верховного совета СССР.