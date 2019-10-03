Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T12:47Z
https://ria.ru/20191003/1559392765.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/101506/83/1015068310_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ff400b29ca52710a8549babe4e2b74fb.jpg
РИА Новости

В Ереване открылась выставка, посвященная памяти Громыко

12:47 03.10.2019
184
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГорода мира. Ереван
Города мира. Ереван
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 3 окт- РИА Новости. Фотовыставка, посвященная памяти бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, открылась в четверг в филиале МГУ в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Фотовыставка "А. А. Громыко - выдающийся дипломат ХХ века. Памятное" организована Российским центром науки и культуры совместно с филиалом МГУ в Ереване, ее экспозиция составлена из материалов, ранее не находившихся в свободном доступе.
"Экспозиция посвящена 110-летию великого дипломата, который вошел в историю мировой дипломатии и около 30 лет возглавлял МИД такой мощной страны как СССР во второй половине XX века, в непростой период противостояния Востока и Запада", - сказал на открытии мероприятия начальник отдела культуры и гуманитарных отношений Российского центра науки и культуры в Ереване Андраник Арзуманян.
По его словам, на выставке представлены фотографии, документы и переписки, которые заинтересуют в первую очередь студентов-международников, так как были рассекречены совсем недавно. "Я уверен, что вам, как будущим международникам, будет очень интересна сама личность Громыко", - отметил представитель РЦНК.
На выставке можно увидеть копии оригинальных документов с подписями и очень редкие фотографии. Многие документы, подписанные в бытность Громыко на постах посла СССР на Кубе, в США и Великобритании, замминистра иностранных дел и главы советского внешнеполитического ведомства, сохраняют значимость и по сей день. Это документы, касающиеся вопросов нераспространения ядерного оружия, запрета ядерных испытаний, заявили организаторы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на фотовыставке, посвященной А. А. Громыко
27 сентября, 19:27РИА Новости
﻿Лавров открыл в ООН выставку, посвященную памяти Громыко
Андрей Громыко родился 18 июля 1909 года в городе Гомель. С 1957 по 1985 годы занимал пост министра иностранных дел СССР. В 1985-1988 годах - председатель президиума Верховного совета СССР.
500000
Обсудить 0
РЦНКАндрей ГромыкоЕреванВ мире
Рекомендуем
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Могерини отложила визит в Минск
РИА
Новости
Эксперт: политическую арену нужно избавить от внимания к истории
Эксперт: политическую арену нужно избавить от внимания к истории
Питбуль
В Нью-Йорке питбуль покусал дочь советника постпредства Казахстана при ООН
Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Папа Франциск принял в Ватикане госсекретаря США Помпео
Лента
новостей
Электронная сигарета
Парламент Чечни ограничил использование электронных сигарет
Терминал для голосования на презентации цифрового избирательного участка в ЦИК РФ
Около тысячи цифровых избирательных участков появятся в России к 2020 году
Золотые слитки
В Якутии у мужчины нашли три килограмма незаконно купленного золота
Дом правительства РФ
Кабмин одобрил проект соглашения о создании Сетевого университета СНГ
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии один человек погиб при взрыве жилого дома
Пилоты в кабине самолета Sukhoi SuperJet 100
Минтранс объяснил планы снижения квоты на иностранных пилотов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД обеспокоены планами Латвии по дерусификации системы образования
Генерал Ирана Касем Сулеймани
Разведка Ирана сообщила о попытке покушения на главу подразделения КСИР
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил в СИЗО фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok. 3 октября 2019
Титов: фигуранты по делу Baring переписывали материалы следствия от руки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Генпрокурор США обратится с письмом к Facebook против планов шифрования
01:05Форум молодежи из малых городов и деревень России пройдет в Москве
01:01МИД Греции проинформирует парламент о новом соглашении с США по базам
00:57Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
00:55США и Турция отметили прогресс в обеспечении безопасности на границе с САР
00:52СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
00:51Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев заявил о травле против него
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
Лента новостейМолния